ジェンナーロ・ガットゥーゾが『コリエレ・デッロ・スポルト』に対し、今週の練習でケネス・テイラーと起こしたひと悶着を振り返った。これは、テイラーが途中出場から得点を決めたアヴェッリーノ戦の6-3での親善試合勝利後のことだった。

木曜日にはラジオ・ラツィアーレで注目の映像が公開され、そこで叫びながら激しく身ぶりを交えたガットゥーゾが、テイラーを練習場から退かせる様子が確認された。代理人のグイド・アルバースはすでに「コップの中の嵐」にすぎないとしていたが、その通りだった。

土曜日、テイラーはアヴェッリーノ戦で後半からピッチに入り、相手守備陣のミスの直後にすぐさま6-3のゴールを決めた。波乱含みの1週間に対する完璧な返答となった。

試合後、ガットゥーゾは大きな話題となったその場面に言及した。「私を知る人なら、私がどう考え、どんなスタイルなのか分かっているはずだ。私にとっては30分後にはもう終わった話で、それは今日の午後にも見てもらえただろう。私はそういう人間なんだ」

「ここではそういうメンタリティーが必要なんだ」と、むしろ前向きに語った。「今日については満足している。重傷で選手を失わずに済んだという事実だけでも、ダメージを最小限に抑えられたことを意味している。それはプラスだ」

ラツィオの新シーズンは8月16日、コッパ・イタリアのマントヴァ戦で始まる。1週間後には、ボローニャとのリーグ開幕戦が予定されている。

ラツィオは1月、アヤックスから1700万ユーロ弱でテイラーを獲得した。イタリアでの最初の半年間では21試合に出場し、3ゴール2アシストを記録している。テイラーは2030年半ばまでローマのクラブと契約を残している。