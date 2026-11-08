共有 GOALをGoogleでフォロー

ジェレミー・ドクが、ノッティンガム・フォレストに敵地で1-3と敗れたマンチェスター・シティの戦いぶりを率直に振り返った。ベルギー代表のドクは、試合序盤の低調な出来によって、プレミアリーグ王者はシティ・グラウンドで挽回するにはあまりにも大きな課題を背負ったと考えている。

広告

フォレストの序盤の猛攻にシティが衝撃

土曜日、マンチェスター・シティは開始早々にリズムを崩した。フォレストが瞬く間に大きなリードを奪ったのだ。ホームの利を最大限に生かしたフォレストは、ジャイール・クーニャとシティのアカデミー出身であるリアム・デラップのゴールで、開始18分までに2得点。エンツォ・マレスカ率いるチームは敵地で早々に2点を追う展開を強いられ、最終的にはリーグ首位アーセナルとの差が6ポイントに広がる結果となった。

立ち上がりの不振を振り返ったドクは、シティがどこで試合を落としたのかについて率直に語った。ウインガーは、序盤に激しさを欠いたことで、自ら苦しい状況を招いたと認めた。「前半に0-2とリードされた。こういう相手とのアウェー戦で0-2になれば、自分たちで試合を難しくしているようなものだ。僕たちは2日おきにプレーすることに慣れている。それは理由にならない。前半がああなった理由を聞かれても、僕には分からない。試合のかなり早い段階で先行され、それが多くのことを変えてしまった」とドクはクラブ公式サイトで語った。

後半の反撃も及ばず

後半に入ると、シティはラヤン・シェルキの見事な個人技で反撃の兆しを見せた。変幻自在のフランス人選手は、何もないところから個人技で局面を打開し、ゴール上隅に鮮やかに収まる強烈なシュートを放った。駆けつけたシティのサポーターは一時、熱狂に包まれ、追い詰められた状況から逆転するシティらしい展開が本当に起こるかもしれないと期待を膨らませた。

しかし、そのわずかな希望はあっけなく打ち砕かれた。同点ゴールを求めて前に出たシティは、守備に大きなスペースを残し、オリヴァー・グラスナー率いるフォレストは容赦なくそこを突いた。相手の攻撃時の乱れたポジショニングを生かしたリアム・デラップが再び冷静に決め、勝負を決定づけた。シティの反撃への望みは完全に断たれた。

広告 広告

ドク、序盤の強度不足を悔やむ

ベルギー代表のドクは、開始の笛からフォレストの勢いに対抗できなかったことについて、チームが責任を負わなければならないと明言した。後半に見せたのと同じ切迫感を持って最初からプレーしていれば、試合の様相はまったく違っていただろうと指摘した。この敗戦は、就任後おおむね好調なスタートを切っていたマレスカにとって、珍しいつまずきとなった。

Related Topics

「反撃するのが遅すぎた。後半のように試合を始めていれば、違う展開になっていたはずだ。後半はブレーキをかけず、とても攻撃的にプレーしてチャンスをつくろうとした。早い時間帯に得点したけれど、こういうチームはカウンターで非常に危険だ」とドクは説明した。

代表ウィークを見据えて

国内の試合が代表ウィークで中断するなか、ドクはこのタイミングがチームの立て直しに役立つと考えている。この中断期間は、シティがエティハド・スタジアムでのフラム戦で再び試合に臨む前に、振り返る機会となる。先日のブライトン戦でつまずくまではホームで全勝を維持していたチームは、本拠地のファンの前で勢いを取り戻したいところだ。

広告

「気持ちを新たにして、もう一度始めなければならない。何を改善できるか分析して、前に進む。代表ウィークは、僕たちが分析し、リフレッシュして戻ってくるのにちょうどいいタイミングだ」とウインガーは締めくくった。