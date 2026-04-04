PSVは土曜日、FCユトレヒトを相手に4-3の激戦を制したが、優勝決定戦となる可能性があったこの勝利は、ジェルディ・スハウトンの重傷と思われる怪我によって影を落とされた。このミッドフィールダーは試合開始から1時間後に膝の痛みを訴えて途中交代となり、最終的には担架でピッチを後にした。スハウトンはピッチ上で自ら慎重な診断を下していた。

この負傷は、ショウテンがヨアン・カトラインへのパスをインターセプトしようとスライディングした際に発生した。キャプテンは膝を捻り、明らかに動揺した様子でピッチを後にした。

試合後、ボズ監督は自身はその場面をはっきり見ていなかったと語った。「遠くで起きたことなので、その瞬間は見ていなかった」とPSVの監督はESPNのカメラに向かって述べた。「スライディングをしたのは見たが、彼がサイドラインに戻ってきた時、ドクターが何かがポキッと音を立てたと言っていた。それは決して良い兆候ではない。」

PSVの医療スタッフからも、あまり希望の持てる情報は聞かれない。ボズ監督によると、クラブの医師はすでに初期診断を下しており、その見通しはあまり芳しくないという。「我々の医師も、状況は良くないと言っていた。もちろん、まだ様子を見守る必要があり、検査も残っているが、これは勝利の喜びを台無しにする出来事だ。」

記者会見で、ボース監督はその瞬間の衝撃について詳しく語った。「私の頭には『ジェルディはどうしたんだ？』という思いがよぎった。シーズンを通しての活躍や成果を考えれば、熱狂的な反応がふさわしいかもしれないが、その時は少し場違いに感じた。」

さらに監督は、シュートン自身も直後に異変を感じていたことを認めた。「『状況は良くない』と聞いた。彼本人からそう言われたんだ。彼は骨が軋むような感覚を覚えたそうだ。それは決して良い兆候ではない。」

チームメイトたちはこの出来事に明らかに動揺した様子を見せた。ジョーイ・ヴィールマンは「本当に恐ろしい」状況だったと語り、一方、イスマエル・サイバリはその瞬間を間近で目撃していた。「僕はすぐそばにいました。彼はすぐに何かを感じたと言いました。すぐに降りようとしていました。僕は『兄弟、落ち着いて』と言いました。もちろん、彼のことが心配です。こんなことは誰にも起こってほしくないですね。」