ジェルソン・カブラルが、テレビの氏名表示欄に表示された不条理な説明に対し、NOSに反論した。

ジェルソン・カブラルは、日曜日のワールドカップ・カーボベルデ対ウルグアイ戦（2-2）のNOS放送で、自身の名前表示が話題になったことにユーモアを交えて反応した。フェイエノールトやFCトゥウェンテでフォワードを務めた彼は、テレビに映ったその表示に多くの視聴者が驚いたことに気づいた。

カーボベルデに縁がある彼は、この試合の解説のためNOSのスタジオに登場。しかし35歳のロッテルダム出身者が注目されたのは、分析内容ではなかった。

彼の名前には「スティーブン・ベルグイスとオランダU-21代表でプレー」と表示されていた。この紹介文はSNSで広く共有され、長いキャリアを持つ選手がこのように紹介されたことに違和感を示す声が多かった。

「10年もプロとしてプレーしたのに、それで記憶されるのか」とXに投稿されるなど、反響が寄せられた。なお、カブラルは現在も現役で新クラブを探している。

翌日にはカブラル本人もインスタグラムストーリーズでネームプレートのスクリーンショットを投稿し、NOSに直接メッセージを送った。

「NOS、ちょっと外に出てきて。話があるんだ」と投稿し、スティーブン・ベルフイスをタグ付けして「@stevenberghuis、君が彼らに伝えてくれる？」と続けた。

この誤りは、以前の放送で同じ解説席に座った際、2人が2010～2012年に「ヨング・オランジェ（オランダU-21代表）」で共にプレーした事実が紹介されたことが原因とみられる。

カーボベルデ対ウルグアイ戦に向けて以前のプロフィールを更新し忘れた可能性が高い。 このため、彼は再びベルフイス元チームメイトとして紹介された。だが、フェイエノールト、トゥウェンテ、ADOデン・ハーグ、ウィレムII、レフスキ・ソフィアなどでのプレーをはじめ、海外での活躍も含め、彼のキャリアはキャプションが示す以上に充実している。



