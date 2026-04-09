ジェラール、パリでの敗戦を受けリヴァプールの2選手を非難

チャンピオンズリーグでパリ・サンジェルマンに敗れた後、リヴァプールの2選手をクラブレジェンドのスティーブン・ジェラードが厳しく批判した。

リヴァプールはチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦で、パルク・デ・プランスにてパリ・サンジェルマンに0-2で敗れた。

第2戦は来週火曜にアンフィールドで行われ、勝者はレアル・マドリード対バイエルン・ミュンヘンの勝者と準決勝で対戦する。

ジェラード監督は、開始11分でパリに先制された場面について、リヴァプールのDFイブラヒマ・コナテに責任があると指摘した。

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TNTスポーツのインタビューでは「コナテはドゥエとの対決でより強いプレーができたはずだ。しかし、PSGが集中力を乱したのは明らかだ」と語った。

さらに『ミラー』紙によると、彼は「コンアティは1対1を制するべきだった。今のDFラインはまったくまとまりがない」と付け加えた。

さらに「繰り返しになるが、パリの選手たちは素早くボールに近づき、人数も十分だ。彼らは立ち尽くしているのではなく、ボール周りで動き回っている」と続けた。

さらに、ママルダシュヴィリがもう少しゴールラインに近づいていればコースを変えられた可能性があると疑問を呈した。

さらに、ジョージア人GKママルダシュヴィリについても「もう少し下がって守ってもよかった。あそこにいる必要はない」と指摘した。

さらに「残念だ。厳しい言い方かもしれないが、もう少し下がっていればクロスバー上に弾き返せたかもしれない」と語った。