元イングランド代表のスティーブン・ジェラードは、リーグ上位に位置するサウジアラビアのクラブなら、プレミアリーグのような規模の大会でも十分に戦えると考えている。

ジェラードは以前、ロシェン・リーグでの不振により契約を解除されるまで、アル・イッティハドを1シーズン半指揮していた。

ジェラードは番組「オーバー・ラップ」でのコメントで、「ロシェン・リーグは一部の人々が予想するほど簡単ではない。非常に競争が激しく、素晴らしいスター選手たちが揃っている」と語った。

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さらに彼は次のように付け加えた。「私の見解では、ロシェン・リーグの上位クラブはプレミアリーグでも容易に戦えるだろう。なぜなら、カリム・ベンゼマや元アル・ヒラルのアレクサンダー・ミトロヴィッチといった大物選手たちが在籍しているからだ。」

さらに彼はこう続けた。「サウジアラビアのサッカー関係者の間には一つの計画がある。それは、すべての選手がロナウドやベンゼマのようなスター選手と接触することで、競技レベルを向上させることだ。」

そして次のように締めくくった。「この取り組みが同じレベルで続けば、サウジアラビア代表は2034年のワールドカップで目覚ましい成果を上げることになるだろう」。