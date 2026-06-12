リヴァプールとイングランド代表のレジェンド、スティーブン・ジェラードが、ワールドカップで対戦した最高の選手について語った。彼は2006年ワールドカップのポルトガル戦を振り返った。

試合は延長までもつれ込み0-0でPK戦へ。イングランドは1-3で敗れた。この日、C・ロナウドが活躍し、チームメイトだったウェイン・ルーニーは退場した。

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英ラジオ局「トーク・スポーツ」のインタビューでジェラードは「2006年W杯準々決勝のクリスティアーノ・ロナウドを選ばざるを得ない」と語った。

さらに「オーウェン・ハーグリーブスと私は彼を止められず苦戦した。90分と延長戦を通じて、別次元のプレーだった」と振り返った。

「リヴァプールやイングランド代表で多くの世界最高選手とプレーし、対戦もしてきた。その中で他とレベルが異なるのはごくわずか。ロナウドは間違いなくその一人だ」と続けた。

「彼のスピード、動き、カバーするエリア、そしてゴールへの執念は並外れていた」と続けた。

最後にジェラードは「あの日、彼は私やオーウェン、ハーグリーブスを上回っていた。彼は本当に素晴らしい選手だ」と結んだ。