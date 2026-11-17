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スティーブン・ジェラードが、マンチェスター・ユナイテッドが新監督にマウリシオ・ポチェッティーノを選んだ理由について独自の見解を示した。リヴァプールのレジェンドは、ピッチ外でのある能力が、他の有力候補との争いでアルゼンチン人指揮官を優位に立たせたと考えている。

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不振のスタートを受け、ユナイテッドがポチェッティーノを招聘

マンチェスター・ユナイテッドは先週、マイケル・キャリック監督を解任した 。昨季はチームをプレミアリーグ3位とチャンピオンズリーグ出場権獲得に導いたものの、今季はリーグ開幕から10試合でわずか1勝。欧州での戦いも期待を下回り、キャリックはその責任を問われた。

オールド・トラッフォードの首脳陣は後任の確保に迅速に動き、 トッテナムとチェルシーの元監督、ポチェッティーノを選んだ 。新指揮官は今週、初めて選手たちと合流する予定だ。

ジェラードが指摘するポチェッティーノの言語面での強み

リヴァプールの元主将ジェラードは、『The Overlap』で、ポチェッティーノが流暢に話すスペイン語は、チームの主力選手たちの力を引き出す上で重要になる可能性があると語った。

ジェラードは「彼は長い間、候補リストに入っていたと思う。つまり、ずっと高く評価されていたということだ。これまではタイミングなど、さまざまな理由で招聘できなかったのだろう」と話した。

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「選手の扱いがうまい監督だ。選手たちも彼の下でプレーするのを好む。彼がスパーズを去ったときのインタビューを聞けば、ハリー・ケインもデレ・アリもカイル・ウォーカーも、彼が監督だったことを喜んでいた。マンチェスター・ユナイテッドで最初から結果を出せれば、非常に良い監督人事になり得る」

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「もう一つ、興味深い点がある。マンチェスター・ユナイテッドの主力選手を見てほしい。契約満了が近づいている選手もいるが、リサンドロ・マルティネス、ブルーノ・フェルナンデス、マテウス・クーニャ、アマド・ディアロのような選手たちがいる。彼はスペイン語を話せる」

「だから、彼らを再び最高の状態に戻し、楽しみながら笑顔でプレーさせることができれば、マンチェスター・ユナイテッドのチームのかなりの部分に良い影響が及ぶ」

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ユナイテッドがハウではなくポチェッティーノを選んだ理由

ユナイテッドの決断が注目を集めたのは、 ニューカッスル・ユナイテッドの元監督エディ・ハウも就任可能な状況にあった からだ。ジェラードは、複数の言語を話せることが、最終的に首脳陣の判断をポチェッティーノへと傾けた可能性があると考えている。

「それも影響したと思う。エディ・ハウも招聘できる状況だったが、彼らはポチェッティーノを選びたがっているように見えた」とジェラードは続けた。「マンチェスター・ユナイテッドのチームや選手層には主力選手が多くいる。それを考えると、スペイン語を話せることが多少なりとも影響したのではないかと思う」

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「スペイン語を話せることは大きいと思う。そして、複数の言語を話せることが、エディではなく彼が選ばれた理由だったのかもしれない」

「エディが本格的な候補だったかどうかは分からない。ただ、外から見る限り、彼を候補リストに入れなかったとしたら愚かだったと思う。私もエディ・ハウを非常に高く評価しているが、彼らがポチェッティーノを選んだ理由は理解できるかもしれない」

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オールド・トラッフォードでポチェッティーノを待つ喫緊の課題

ポチェッティーノは今週、新たに指揮する選手たちと顔を合わせる。急速に苦境へと陥ったシーズンを立て直すという、喫緊の課題が待っている。プレミアリーグでは10試合でわずか1勝。チャンピオンズリーグでも挽回が必要で、失敗の余地はほとんどない。

アルゼンチン人指揮官がオールド・トラッフォードで直ちに流れを変えるには、契約満了が近づく選手も複数いる主力陣の自信を取り戻すことが重要になる。