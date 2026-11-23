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リヴァプールのレジェンドであるスティーヴン・ジェラードが、マンチェスター・ユナイテッドの新指揮官マウリシオ・ポチェッティーノを痛烈に批判した。日曜日にアンフィールドで行われたプレミアリーグの一戦で、チームがリヴァプールに0-4で大敗したことを受けてのもので、ジェラードは指揮官の判断がチーム屈指の主力選手との衝突を招きかねないと警鐘を鳴らした。

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新指揮官のもとで好スタートを切りたいマンチェスター・ユナイテッドの望みは、試合開始直後に早くも打ち砕かれた。リヴァプールが主導権を握り、8分にレニー・ヨロが退場処分を受けて混乱に陥ったアウェイチームの隙を突いて、最初の15分間で2点を先取したのだ。

10人での戦いを強いられたマンチェスター・ユナイテッドは試合の流れを取り戻せず、数的優位を生かしてゴールを脅かし続けるホームチームの攻撃的なプレッシャーに苦しみ続けた。後半にはリオ・ングモハとビクトル・ムニョスが追加点を奪い、リヴァプールが4-0の大勝を収めた。

数的不利が点差を広げる一因となったのは確かだが、マンチェスター・ユナイテッドの試合序盤からのパフォーマンスには多くの疑問が投げかけられた。とりわけ問われたのはポチェッティーノの采配だ。宿敵との一戦で初めての大きな試練に臨んだ指揮官は、最終ラインの人選をめぐって批判を浴びている。

最も物議を醸したのは、ハリー・マグワイアを先発から外し、代わりにマタイス・デ・リフトを起用した判断だった。このオランダ人DFは負傷による長期離脱から復帰途上にあり、この選択には試合前から疑問の声が上がっていた。

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さらに、ヨロの退場につながった場面にデ・リフトが関与していたことで批判は一段と強まり、ポチェッティーノは守備陣の人選をめぐってより大きな重圧にさらされることになった。途中出場したマグワイアが厳しい状況での投入にもかかわらず好パフォーマンスを見せ、リヴァプールの攻撃に対応できることを示したことも、その声に拍車をかけた。

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ジェラードの批判は先発メンバーの人選だけにとどまらなかった。これほど大きな試合でマグワイアを外したことは、このイングランド人DFに対して敬意を欠く行為だと指摘し、その経験値を考えれば、今季屈指の重要な一戦でマンチェスター・ユナイテッドの守備を統率するには彼こそが最適な選択肢だったと強調している。

ジェラードは番組『ジ・オーバーラップ』に出演し、次のように語った。「彼は間違えたと思う。守備陣の人選を誤ったし、これほどの大一番で主力選手を外してしまった。この国で最も重要な試合で、世界中の注目が集まる一戦なんだ」

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英紙『メトロ』が伝えたところによると、リヴァプールのレジェンドはさらにこう続けた。「昨年11月以来プレーしていない選手を起用するのは理にかなっているだろうか？ 新しくやって来た監督が自分の色を出し、これまでのやり方を変えたいと考えるのは理解できる。だが、今のチームで最高のDFはハリー・マグワイアであり、彼が先発すべきだった」

ジェラードは批判の手を緩めず、こう語った。「今はまだ準備が整っていないかもしれない若手選手のことは置いておこう。マタイス・デ・リフトは長い間離脱していたし、現時点で彼らの最高のDFはハリー・マグワイアだ。彼は投入されると明らかに違いをもたらしたし、全力を尽くしていた選手の一人だった」

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ジェラードはマグワイアが途中出場後に見せた守備の場面を例に挙げ、38分か39分頃に重要なタックルを決め、リヴァプールの決定的なゴールを阻止したと説明した。そのうえで、このイングランド人DFは完璧な選手ではなくミスもあるものの、闘志にあふれ、決して諦めない点が持ち味だと指摘した。

リヴァプールのレジェンドは、今季マンチェスター・ユナイテッドの試合を数多く見てきたとし、マグワイアはチームを助けるために努力を惜しまない選手だとの見方を示したうえで、こう付け加えた。「彼は腕まくりをして挑むタイプの選手だ。確かに完璧ではなかった。だが、彼を起用せずにデ・リフトを代わりに起用したことは、ある種の敬意の欠如だと受け止めた」

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ポチェッティーノへの采配批判がやまない一方で、マンチェスター・ユナイテッドは守備陣の補強という別の課題にも直面している。リヴァプール戦の敗戦によって最終ラインが抱える問題の大きさが浮き彫りとなり、新たなDFの獲得は、来たる冬の移籍市場でクラブ首脳陣が取り組むべき重要な案件の一つとなった。

ジェラードは、マンチェスター・ユナイテッドが守備の問題を解決するためにシーズン終了まで待つことはできないと考えている。クラブに対し、1月の冬の移籍市場で動き、トップレベルで戦うのに必要な質と経験を備えたDFを獲得するよう求めるとともに、この動きを夏まで先送りすれば状況はさらに厳しくなりかねないと警告した。

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ジェラードは「問題は、誰が獲得可能で、どのクラブが今この時期に優れた選手を売却し、手放すつもりがあるかということだけだ。だから彼らは大金を払わなければならないだろう」と語った。シーズン途中に優れたDFを獲得するのは難しく、とりわけ各クラブが主力選手を簡単には手放そうとしないことを示唆した発言だ。

さらに「それには代償が伴うだろう。ユナイテッドが選手を獲得したいのなら、1月にワールドクラスのDFが必要だ。夏まで待っていては遅すぎるかもしれない。だからこそ彼らにはワールドクラスのDFが必要なんだ」と付け加えた。

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ジェラードは最後に、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣を待ち受ける任務の難しさを強調した。1月に優れたDFの放出を認めるクラブなどあるだろうかと疑問を呈し、そうした取引を成立させるには巨額のオファーを提示するほかないと指摘。守備の欠陥を早急に解消したいのであれば、首脳陣は真価を問われることになるという。