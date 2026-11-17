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スティーヴン・ジェラード氏が、マンチェスター・ユナイテッドが新監督にマウリシオ・ポチェッティーノ氏を選んだ理由について独自の見解を示した。リヴァプールのレジェンドは、ピッチ外でのある能力が、他の有力候補に対するアルゼンチン人指揮官の強みになったと考えている。

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不振のスタートを受け、ユナイテッドがポチェッティーノ氏を招へい

マンチェスター・ユナイテッドは先週、マイケル・キャリック監督を解任した 。昨季はチームをプレミアリーグ3位とチャンピオンズリーグ出場権獲得に導いたが、今季はリーグ開幕10試合でわずか1勝と悲惨なスタートを切り、欧州での戦いも振るわなかったため、その代償を払うことになった。

オールド・トラッフォードの首脳陣は後任の確保に素早く動き、 トッテナムとチェルシーの元監督、ポチェッティーノ氏を招へいした 。同氏は今週、新たなチームの選手たちと初めて合流する予定だ。

ジェラード氏が指摘するポチェッティーノ氏の言語面での強み

『The Overlap』に出演した元リヴァプール主将のジェラード氏は、ポチェッティーノ氏がスペイン語に堪能であることは、チームの主力選手の力を引き出す上で重要になる可能性があると語った。

ジェラード氏は「彼はずっと以前から候補リストに入っていたと思う。つまり、以前から高く評価されていたはずだ。これまではタイミングなど、さまざまな理由で招へいできなかったのだろう」と話した。

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「彼は選手の扱いがうまい。選手たちは彼の下でプレーすることを好む。トッテナムを去ったときのハリー・ケイン、デレ・アリ、カイル・ウォーカーのインタビューを聞けば分かる。全員が彼を監督として慕っていた。マンチェスター・ユナイテッドですぐに結果を出せれば、非常に良い人事になり得る」

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「ただ、もう一つ興味深い点がある。マンチェスター・ユナイテッドの主力を見てほしい。契約満了が近い選手もいるのは分かっているが、リサンドロ・マルティネス、ブルーノ・フェルナンデス、マテウス・クーニャ、アマド・ディアロのような選手たちがいる。彼はスペイン語を話せる」

「だから、彼らを再び最高の調子に戻し、楽しんでプレーし、笑顔を取り戻させることができれば、マンチェスター・ユナイテッドのチームの大きな部分を立て直せる」

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ユナイテッドがハウ氏よりポチェッティーノ氏を選んだ理由

今回の決定が注目を集めたのは、 ニューカッスル・ユナイテッドの元監督エディ・ハウ氏も招へい可能だった からだ。ジェラード氏は、複数の言語を話せることが、最終的に両候補の差になった可能性があると考えている。

「それも影響したと思う。エディ・ハウも招へい可能だったが、彼らはポチェッティーノを選びたかったように見えた」とジェラード氏は続けた。「マンチェスター・ユナイテッドのチームや選手層にいる多くの主力を見ると、スペイン語を話せることが多少なりとも影響したのではないかと思う」

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「スペイン語を話せることは大いに役立つだろう。複数の言語を話せることが、エディではなく彼が選ばれた理由だったのかもしれない」

「エディが本当に有力候補だったかどうかは分からない。ただ、外から見れば、彼を候補リストに入れないのは愚かだったと思う。私もエディ・ハウの大ファンだが、彼らがポチェッティーノを選んだ理由も理解できる」

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オールド・トラッフォードでポチェッティーノ氏を待つ喫緊の課題

ポチェッティーノ氏は今週、新たなチームの選手たちと顔を合わせる。急速に悪化した今季の状況を立て直すという喫緊の課題が待っている。プレミアリーグでは10試合でわずか1勝。チャンピオンズリーグでも巻き返しが必要で、失敗の余地は小さい。

アルゼンチン人指揮官がオールド・トラッフォードですぐに流れを変えるには、契約満了が近づく選手も複数いる主力陣の自信を取り戻すことが重要になる。