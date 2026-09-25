「ジ・アスレティック」紙の報道によると、マンチェスター・シティは、プレミアリーグを相手取った裁判で最終的な処分としてタイトル剥奪が下されれば、2009年から2018年の間に獲得した主要9タイトルを失う可能性がある。同クラブは、財務に関する全115件の容疑のうち114件で有罪とされたという。

容疑は9シーズンにわたる違反の疑いに関するもので、その中には不正確な財務情報の提出、選手および監督の報酬規則、大会の財務規定が含まれている。

マンチェスター・シティは容疑を否認しており、この決定を不服として控訴する見込みだが、同クラブに科されうる処分の内容はまだ確定していない。

仮に処分がタイトル剥奪に及んだ場合、影響を受けるタイトルの一覧には、2012年、2014年、2018年のプレミアリーグ3度の優勝、2011年のFAカップ、2014年、2016年、2018年のリーグカップ3タイトル、加えて2012年と2018年のFAコミュニティ・シールドが含まれる。

リーグでは、マンチェスター・ユナイテッドが2012年タイトルの再計上により最大の恩恵を受けることになる。同シーズンをシティと得失点差で2位に終えていたためだ。一方、2018年の優勝も、ジョゼ・モウリーニョ率いるチームがペップ・グアルディオラのチームに次ぐ2位となっていたことから、ユナイテッドに移る可能性がある。

モウリーニョは2024年10月のユナイテッド対フェネルバフチェの一戦を前にした際、この可能性に皮肉を込めて言及しており、シティに勝ち点減点の処分が下される可能性を指摘した。それが実現すればリーグタイトルと、それに伴う賞金を手にすることになり、その額は約400万ポンドとみられている。

2014年タイトルについては、マヌエル・ペジェグリーニ率いるチームに次いで2位となったリバプールに移る可能性があり、スティーブン・ジェラードは現役時代にクラブで戴冠できなかったリーグタイトルを、さかのぼって手にすることになる。

FAカップでは、2011年の優勝が、決勝でマンチェスター・シティに1点も返せずに0-1で敗れたストーク・シティに渡る可能性がある。一方、リーグカップの3タイトルは、それぞれ2014年、2016年、2018年の決勝でシティに敗れたサンダーランド、リバプール、アーセナルに移る可能性がある。

また、マンチェスター・シティがチェルシーを破って手にした2012年と2018年のFAコミュニティ・シールドも影響を受ける可能性があり、両大会の剥奪が決定した場合には、ロンドンのクラブに両タイトルが計上される道が開かれる。

最終的な処分は、勝ち点減点、降格、タイトル剥奪など複数のシナリオが取り沙汰される中、現時点ではまだ発表されていない。

本件は2018年の財務文書の流出に端を発し、その後プレミアリーグは2023年2月にマンチェスター・シティに115件の容疑を突きつけ、審理のために独立委員会へ案件を委ねた。