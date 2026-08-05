ジェライノ・スハーケンは火曜日、フェイエノールトのトップチームのグループ練習に参加した。これにより、FCトゥウェンテの関心を集めている17歳のウイングは、最上位のリザーブチームによる練習試合を欠場した。

通常は信頼できることで知られるFeyenoord Youth Watcherがそう伝えている。先週にはまだ驚きをもたらしていたこのトップタレントをめぐって、新たな動きとなった。

というのも、トゥウェンテはスハーケンに対して100万ユーロのオファーを提示していたからだ。スハーケンはフェイエノールトと2028年半ばまで契約を残している。

フェイエノールトはそのオファーを拒否し、父ルベンの大きな怒りを買った。父は ESPNとの対話の中で、古巣に対して激しく非難した。

スハーケンの父によれば、ロッテルダムのクラブは息子に1000万ユーロもの金額を求めているという。「トップチームでのデビューすらまだの若手選手に対しては、ばかげた金額だ。これはフェイエノールトによる妨害だ。息子にこんなことはさせない」

月曜日には、フェイエノールトとスハーケンが再び話し合いの場に就く予定だった。そしてその翌日、彼は再びトップチームとともに練習した。

フェイエノールトU-21はスハーケンを欠いたまま、クリスタル・パレスU-21と2-2で引き分けた。ロッテルダムのチームの得点はトワン・スヘンスとイズ・オヌンタが決めた。