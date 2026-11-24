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ジェノアのDFレオ・エスティゴーアにとって、心配な一夜となった。突然体調を崩し、高熱と激しい頭痛に見舞われた。このため、ジェノヴァのサン・マルティーノ病院に搬送され、医療スタッフが直ちに必要な検査に着手した。

ノルウェー人センターバックは、マッテオ・バッセッティ教授とその医療チームの監督の下で病院の医師による治療を受けている。入院後、症状の原因を調べ、全身の健康状態を確認するため、一連の検査を受けた。

検査結果には安心できる兆候が見られた。現時点では、特に重大な臨床上の問題は確認されていないとみられ、当初の症状を巡る主な懸念も否定された。選手本人、ジェノア、そして事態の推移を心配して見守っていた人々にとって朗報だ。

検査結果は安心材料となったものの、医師はエスティゴーアをきょうも経過観察することが適切だと判断した。これは予防的な措置だ。発熱と激しい頭痛の推移を見守り、容体が完全に安定したかを確認するとともに、さらに詳しい検査が必要となる臨床上の兆候が現れないかを確かめるために必要とされる。

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現段階で最優先されるのは、当然ながらエスティゴーアの健康だ。通常のスポーツ活動に復帰するには、完全に回復する必要がある。ジェノアにとっても、チーム内でノルウェー人DFが担う役割を考えれば、注意深く見守るべき状況となっている。

現時点では、検査で重大な合併症が否定されたことへの安堵が広がっている。今後数時間は健康状態の監視を続け、回復に必要な期間を見極める上で重要となる。目標は、レオ・エスティゴーアが今回の体調不良から完全に回復し、できるだけ早く平穏を取り戻すことだ。