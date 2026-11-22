出場時間がわずか5分に終わったのは、ロレンツォ・コロンボだ。2002年生まれのジェノアFWは、1カ月前から足首に問題を抱えていた。ダネレ・デ・ロッシは中断期間中にその問題が解消したことを願っていた。コロンボは、モンテネグロ人選手オスマイッチの2得点でジェノアが2-0と勝利したサッスオーロ戦で、83分にオスマイッチに代わって出場したが、88分、交代枠を使い切っていた中でピッチを離れざるを得なかった。
何が起きたのか：激しい雨が降り、ピッチが滑りやすい中、コロンボはボールを奪おうとチンクエグラーノに競りかけた。しかし、ボールを奪えず、直後に激痛を感じた様子で倒れ込んだ。当初、医療スタッフは倒れた際の姿勢から最悪の事態を懸念したが、その後、問題は実際には身体的なもので、特にひざにあることが明らかになった。
ひざに問題：DAZNの実況によると、交代枠を使い切っていた中、コロンボはピッチを離れ、直ちにロッカールームへ向かわざるを得なかった。最初の診察ではひざの捻挫とみられ、医療スタッフに抱えられてピッチ外へ運ばれた。初期情報によると、状態はかなり深刻とみられる。
デ・ロッシの言葉：「ひざを負傷した。現時点ではそれ以上何も分からない。痛みは感じているが、できるだけ軽傷であることを願うばかりだ」
Appassionato di sport a qualsiasi livello, il mio mondo parla in particolar modo di Calcio, Basket e... Tchoukball (esiste davvero credetemi e mi ha permesso di girare il mondo). Di me esistono foto con una palla in mano o fra i piedi fin dal 1987. Risultatista e antagonista della costruzione dal basso, sono convinto che passione e dibattito (scritto o parlato in radio o in tv) siano il sale di questo mondo. A Calciomercato.com dal 2012, cerco i giovani talenti italiani con la rubrica Mondo Azzurro, seguo la politica del calcio e sono appassionato di tematiche economiche.著者のプロフィールを見る