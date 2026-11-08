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ACミランは前半に決定力を発揮し、敵地でジェノアに2-1の重要な勝利を収めた。クリスティアン・プリシッチとアルファジョ・シセがゴールを挙げ、ルベン・アモリム監督率いるチームはセリエAで順位を上げた。

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ACミランはスタディオ・ルイジ・フェラーリスでの試合序盤に戦術面で優位に立ち、最初の20分で事実上勝負を決めた。ルベン・アモリム監督率いるチームは流動的な3-4-3でジェノアの守備陣を圧倒。13分にはアドリアン・ラビオの好プレーからアルファジョ・シセが冷静に決め、先制した。攻勢は続き、そのわずか6分後には、巧みなポジショニングから生まれた連係でゴンサロ・ラモスがお膳立てし、クリスチャン・プリシッチがリードを2点に広げた。

しかし後半は流れが大きく変わった。ミランがより慎重な守備ブロックを敷いたことで、ジェノアが徐々に試合の主導権を握った。ホームのジェノアはシュート数で17対6と上回り、88分にはミカエル・エラートソンのゴールで1点差に迫った。終盤は緊迫した展開となり、マリオ・ヒラがイエローカードを受けたものの、ミランの守備組織は崩れなかった。この勝利でミランは勝ち点を24に伸ばした。終盤こそ肝を冷やしたが、手堅く試合を運び、スクデット争いに踏みとどまっている。

GK・守備陣

マイク・メニャン：7/10

両チームのGKのうち、より忙しかったのはフランス人のメニャンだ。終盤に攻勢を強めたジェノアを相手に4本のシュートをセーブした。いつも通りエリア内を統率したが、難しい軌道を描いたエラートソンの終盤のシュートには対処が難しかった。配球もミランの攻守の切り替えを支える重要な要素となった。

コニ・デ・ウィンター：6/10

3バックの右でプレーし、ミランがボールを支配した前半はおおむね落ち着いた対応を見せた。ジェノアが前に出た後半は厳しい局面が増えたものの、チーム全体で記録した15回のクリアにも貢献し、勝利を守り切った。

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マリオ・ヒラ：5/10

ジェノアの前線の動きに時折苦しみ、難しい午後となった。相手の圧力が増す中、87分には意図的なファウルでイエローカードを受け、その1分後のジェノアの得点場面ではポジションをわずかに外していた。

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サンクン・ディアワラ：6/10

3バックでフィジカルの強さを発揮した一方、29分にイエローカードを受けて以降は慎重なプレーを強いられた。アモリム監督は2枚目の警告を受けるリスクを考慮し、ミランが11人で試合を終えられるよう、60分を過ぎて間もなく交代させた。

中盤

ユヌス・ムサ：7/10

後半にミランが大きな圧力を受けたこの試合では、ムサの献身的な働きが欠かせなかった。広い範囲をカバーし、守備から攻撃への切り替えを助けた。終盤にはアモリム監督が時間を使うために交代させた。

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アドリアン・ラビオ：8/10

中盤の中心で圧倒的なパフォーマンスを披露。13分の先制点をアシストし、視野の広さと的確なパスを示した。50分に警告を受けた後も、90分を通して中盤の戦術的な中心であり続けた。

ディエゴ・モレイラ：6/10

3-4-3に必要な幅をもたらしたが、試合が進むにつれて存在感は薄れた。それでも守備の役割には勤勉に取り組み、最後の30分にジェノアのウイングバックが高い位置を取った際には、戻って対応した。

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ルカ・モドリッチ：7/10

ベテランMFはミランが主導権を握った前半にテンポをコントロール。アウェーのミランがチーム全体で580本のパスを記録する中、高いパス成功率を維持した。プレスをかわす能力によって、プリシッチとラモスは敵陣の攻撃エリアで力を発揮できた。

攻撃陣

アルファジョ・シセ：8/10

13分に落ち着いて先制点を決め、この試合の流れをつくった。ライン間での動きでジェノアの3バックを絶えず悩ませたが、61分にはフレッシュな選手を投入する戦術的判断で交代となった。

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クリスチャン・プリシッチ：9/10

ピッチ上で最も際立った選手。19分に鋭いフィニッシュでミランのリードを2点に広げ、その後もチームにとって最も危険な攻撃の起点であり続けた。終盤にジェノアがボールを支配した際も、79分に退くまでプリシッチのボールキープは重要だった。

ゴンサロ・ラモス：7/10

自身は得点できなかったものの、プリシッチへのアシストで2点目に大きく貢献した。前線でのポストプレーも素晴らしく、攻撃の基点となってインサイドフォワードがハーフスペースを生かせるようにした。

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途中出場選手・監督

フィリッポ. テラッチャーノ：6/10

守備の安定感を高めるために61分から出場。ジェノアの攻勢が続く中、チームのシステムにうまく入った。

オマリ・ハッチンソン：5/10

シセに代わって出場したが、プレー時間の大半でミランが守備を固めたため、試合に絡むのに苦労した。

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アルドン・ヤシャリ：採点なし

中盤を強化するため、終盤にプリシッチに代わって投入された。

ペルビス・エストゥピニャン：採点なし

リードを守るため、87分に投入された。

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ルベン・アモリム：7/10

最初の45分におけるアモリム監督の戦術的な布陣は完璧で、2点のリードにつながった。後半は相手の圧力を受けすぎた面もあったが、交代策は警告を受けた選手を管理し、リードを守るための理にかなったものだった。