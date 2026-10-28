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ユヴェントスはボールを保持したものの、決定力を欠いた。ジェノアが開始30分以内に2得点を挙げ、この対戦で続いていたユヴェントスの優勢に終止符を打った。

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ルチアーノ・スパレッティ率いるチームは、ジェノアとのセリエAで5試合連続無失点を記録していた。しかし、ルイジ・フェッラーリスでの一戦では、開始12分までにその記録が途絶えた。キングスリー・エヒジブエのシュートがアンドレア・カンビアーゾに当たって先制点となり、28分にはピエール・カルルがヴィティーニャのプレッシャーを受けてクリアできなかったところから、トンマーゾ・バルダンツィがリードを2点に広げた。

ユヴェントスのボール保持率は63％、期待得点（xG）は1.28だった。しかし、統率の取れたジェノアの守備を相手に、17本のシュートを放ちながら枠内に飛んだのはわずか4本。スパレッティの選手交代で後半は攻撃に勢いが増し、アディショナルタイムにはトゥーン・コープマイネルスのシュートがクロスバーの下側をたたいたが、反撃は実らなかった。この敗戦でユヴェントスは勝ち点14の8位となった。

GOALがルイジ・フェッラーリスでのユヴェントスの選手たちを採点する。

GK・DF

グリエルモ・ヴィカーリオ（5／10）：相手に許した2本の枠内シュートがいずれも失点につながった。先制点はディフレクションによる不運なもので、2点目では厳しい状況に置かれた。序盤にはフェデリコ・ガッティのバックパスをめぐって連係が乱れる場面もあった。

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ジョン・ルクミ（6／10）：3バックの左で堅実にプレーし、終盤には前線にも上がった。アディショナルタイムには左足のシュートでユスティン・バイロウにセーブを強いた。

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ブレーメル（7／10）：キャプテンは0－2の場面でヴィティーニャのシュートを重要なブロックで阻止。後半はユヴェントスの主な空中戦の脅威となり、CKからのヘディングはわずかにバーを越え、ウェストン・マッケニーのクロスに合わせたヘディングも枠を外れた。ヴィティーニャへのファウルで警告を免れたのは幸運だった。

フェデリコ・ガッティ（5／10）：落ち着かない立ち上がりとなり、序盤のヴィカーリオとの連係ミスは失点につながりかねなかった。カルルのクロスに頭で合わせたが枠を外し、ハーフタイムにストライカーのニック・ヴォルテマーデとの交代で退いた。

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MF

ピエール・カルル（5／10）：代償の大きい一夜だった。右ウイングバックでプレーし、バルダンツィのゴールにつながる場面ではヴィティーニャのプレッシャーを受けてクリアできなかった。さらに前半アディショナルタイムには、ゴールから約11メートルの絶好機でシュートを枠外に外した。それ以外の場面では攻撃への意欲を見せたが、この2つの場面が彼の夜を決定づけた。

ドウグラス・ルイス（6／10）：ユヴェントスが主導権を握ってからはボールに触れる機会が増え、前半にはケリム・アライベゴヴィッチのシュートをお膳立てしたが、バイロウにセーブされた。ただ、パスは安全な横方向へのものが多すぎた。77分にコープマイネルスと交代した。

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パペ・サール（6／10）：中盤で精力的に働き、前半にはランダル・コロ・ムアニに向けて危険なクロスを送った。より前方ではプレーに影響を与えられず、59分にジェレミー・ボガと交代した。

アンドレア・カンビアーゾ（6／10）：古巣との対戦は忘れたい一夜となった。エヒジブエのシュートを自陣のGKの脇へとそらしてしまったのは非常に不運だったが、序盤にはドウグラス・ルイスとアライベゴヴィッチのシュートにつながるパスも供給した。59分にフアン・カバルと交代した。

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ウェストン・マッケニー（7／10）：ユヴェントスの好機を生み出した立役者。前半終了前にカルルの決定機を演出し、その後にはコロ・ムアニへスルーパスを通した。さらにブレーメルのヘディングにつながるクロスも送った。

ケリム・アライベゴヴィッチ（6／10）：ヴォルテマーデとコープマイネルスを差し置いて先発した若手は、前半のユヴェントスで最も積極的にシュートを狙い、23分にはバイロウにセーブを強いた。35分にはボールを失ってジェノアに危険なカウンターを許し、ハーフタイムに交代した。

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FW

ランダル・コロ・ムアニ（5／10）：フランス人FWにとっては、もどかしい一夜だった。前半のボールタッチはわずか8回。マッケニーのスルーパスを受けた最大の好機ではファーストタッチが大きくなり、逸してしまった。ただし、後半半ばには折り返しからヴォルテマーデのチャンスをつくった。

途中出場・監督

エドン・ジェグロヴァ（7／10）：ハーフタイムから出場し、ユヴェントスに欠けていた活力をすぐにもたらした。イーサン・メイクトリーを引っ張って警告を受けたが、ペナルティーエリア際からのシュートが相手に当たり、バイロウにセーブを強いた。ブレーメルのヘディングにつながるCKと、終盤のコープマイネルスのシュートにつながるFKも供給した。

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ニック・ヴォルテマーデ（6／10）：前線に異なるフィジカルの強さをもたらした。コロ・ムアニの折り返しを受け、ペナルティーエリア中央から放ったシュートは枠を外れた。アディショナルタイムにはボガのクロスに頭で合わせたが、ゴール上隅へのボールはセーブされた。

フアン・カバル（6／10）：59分にカンビアーゾと交代し、ユヴェントスにより自然な左利きのパスの選択肢をもたらした。ただ、アタッキングサードではほとんど存在感を示せなかった。

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ジェレミー・ボガ（6／10）：59分にサールと交代し、終盤にかけて存在感を増した。シュートをブロックされたほか、アディショナルタイムにはヴォルテマーデのヘディングにつながるクロスを送った。

トゥーン・コープマイネルス（6／10）：77分に出場し、あと一歩で1点を返すところだった。アディショナルタイム、短いFKからパスを受けてペナルティーエリア外から放ったシュートは相手に当たり、クロスバーの下側を強くたたいた。

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ルチアーノ・スパレッティ（4／10）：チームは序盤、ジェノアのカウンターの脅威に備えられていないように見えた。選手交代で後半はリズムが改善したものの、深い位置で守備を固める相手を崩すための一貫した代替策を欠いたままだった。



