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負傷離脱を経てインテルの先発に復帰し、ゴールを決めたラウタロ・マルティネスが、療養中に感じた心身の負担を明かした。主将は土曜日の快勝に貢献し、長期離脱後も得点力が健在であることを示した。

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サン・シーロで鮮やかな復帰

チームを ジェノア戦の4-0での快勝 に導いたマルティネスが、6週間以上にわたって戦列を離れる原因となった「非常に深刻な負傷」について率直に語った。アルゼンチン人FWは10月10日に太ももを痛めて以来、長期間にわたり試合に出られず、先週ようやく途中出場で短時間プレーしていた。土曜日にスタディオ・ジュゼッペ・メアッツァで行われた一戦は負傷後初の先発出場となり、シモーネ・インザーギ監督率いるチームの先制点を挙げて、早速存在感を示した。

マルティネスの得点を皮切りに、セリエA王者は次々とゴールを奪った。マルクス・テュラムは2得点を挙げて好調を維持し、ペタル・スチッチもPKで加点した。前節にアタランタと激しい展開の末に4-4で引き分けたインテルにとって、批判への申し分ない回答となる重要な勝利だった。「非常に深刻な負傷だった。でも、努力は必ず報われる。復帰まで46日間待ち、1日に2回トレーニングすることもあったけど、チームの助けになれるよう、最高の形で戻ることができた」とマルティネスは『スカイ・スポーツ・イタリア』に語った。この発言を『フットボール・イタリア』が引用している。

批判に応える

先週のアタランタ戦で2点のリードを守り切れなかった後、インテルを取り巻く空気はやや緊張していた。主将のマルティネスは、チームに向けられる否定的な声について、自分たちが責任を負わなければならないと認めた。疑念の声を封じるには、国内のライバルが立ちはだかろうとも、安定した結果を残し、クラブをイタリアサッカー界の本来いるべき頂点に戻すしかないと強調した。

「批判は受け入れなければならない。自分たちでこの状況を招いたからだ。インテルを本来いるべき場所に戻す必要がある。全力を尽くし続け、試合に勝とうとしなければならない。勝てなかったときは、自分たちがミスをしたか、その夜は相手の方が優れていたかのどちらかだ。いずれにしても、改善に取り組み続けなければならない」とストライカーは続けた。

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現代のリーダーが見せた守備への献身

得点を挙げての復帰が注目を集めた一方、マルティネスは守備での献身的な働きも称賛された。主将が自陣深くまで戻り、インテル側のコーナーフラッグ付近で競り合いに勝つと、その守備からホームチームの危険なカウンターが始まった。この利他的な姿勢は、ピッチ上の全選手が守備組織に貢献しなければならない現代サッカーにおいて不可欠だと、29歳のマルティネスは考えている。

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「いつも努力して、チームに貢献しようとしている。それはゴールを決めることだけではない。現代サッカーは変わった。ストライカーも戻って守備を助けなければならない」と説明した。

強さはピッチで証明する

現在のインテルの陣容が歴代と比べてどの位置にあるかという話題では、この7、8年でクラブが集めた選手たちの中で最強かと問われた。主将はそうした比較をすぐに退け、日々の練習に取り組むこと、そしてメディアでの議論やロッカールームでの言葉ではなく、行動でチームの質を証明することに目を向けた。

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「こういう議論は好きではない。練習から始めて、試合でも、毎日ピッチで自分たちの強さを証明する必要があるからだ」とマルティネスは締めくくった。「チームメイトも僕たちは強いと言うことがある。でも僕はいつも、言葉だけでなく、それを証明しなければならないと伝えている」