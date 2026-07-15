ジェノアはアンフィールドでの歴史的勝利を称え、カッパ製の新ホームユニフォームを発表。ヴィンテージ風デザインを採用している。

アンフィールドでの伝説的な夜を振り返る

この新デザインは、1992年3月18日というイタリアサッカー史の画期的な瞬間をモチーフにしている。 その夜、ジェノアはマージーサイドを訪れ、リヴァプールに2-1で勝利。欧州大会でアンフィールドに勝った初のイタリアチームとなった。この結果、グレアム・スーネス率いるリヴァプールはUEFAカップ準々決勝で敗退。この勝利はスタディオ・ルイジ・フェラーリスの伝説として今も語り継がれている。

イアン・ラッシュ、スティーブ・マクマナマン、ジョン・バーンズを擁するリヴァプールに勝利し、準決勝へ進んだ。 その勝利から35年がたった今、クラブは2026-27シーズンを機に、世界屈指のスタジアムを沈黙させた選手たちを称える。キャンペーン名は「You'll Never Run Alone（君は決して一人じゃない）」。欧州大会で育まれたクラブとサポーターの絆を直接的に讃えている。

レトロな美学と現代的な機能性の融合

カッパとのコラボにより、90年代の象徴的なデザインが復活。伝統の赤と青のハーフ＆ハーフに、1992年モデルを思わせるヴィンテージ風の襟とディテールを融合させた。見た目はレトロだが、素材は別物だ。リサイクルKOMBAT™ Proファブリックを採用し、現代サッカーに必要なパフォーマンスを満たす。

シャツは軽量で通気性が高く、現代の選手たちが自由に動き回れるよう設計されている。しかし、最も重要なのは、このユニフォームが持つ感情的な重みだ。90年代と現代をつなぐことで、ジェノアとカッパは、高性能なスポーツウェアでありながら、グリフォネの熱狂的ファンにとっての歴史的遺物にもなるアイテムを生み出した。

英雄たちと故人となったキャプテンへのオマージュ

発売を記念し、ジェノアは1992年のチームを代表する5人のレジェンド――ボルトラッツィ、ルオトロ、スクフラヴィ、トレンテ、フェローニ――を再集結。ベテランたちはNo Panic Agencyが企画し、写真家アンドレア・ヴェントゥリーニが撮影したキャンペーンで再び集いました。これらの写真は、クラブの欧州での歴史と、あの世代の功績を強く想起させます。

さらに、このキャンペーンは2002年に亡くなった元主将ジャンルーカ・シニョリーニ氏を追悼する意味も持っている。 2002年に逝去した元主将は、アンフィールド制したチームの心臓部でした。その功績はクラブのアイデンティティと不可分であり、2026-27ホームユニフォームは、彼のリーダーシップと、その夜を未来のロッソブルーファンが決して忘れないよう約束します。夢を追い、想像を絶する勝利へ導いたチームとキャプテンへの、ふさわしいオマージュです。