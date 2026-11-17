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立て続けに2発。ロビーニョ・ジュニオールがブラジルU-20代表で3分間に2得点を挙げた。

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ジェノアのFWは、ペルーU-20代表との親善試合で9-0と勝利した中、チームの5点目（56分にヘディング）と6点目（58分にペナルティーエリア際から左足でゴール対角に放った低いシュート）を決めた。

ほかにはアンドレイ（ハットトリック）、マテオス・フェレイラ、ジュアン・ヌネス、ユリ・レレスが得点し、ペレデのオウンゴールもあった。

ブラジルのベレンにあるEstadio Estadual Jornalista Edgar Proença（通称Mangueirao、またはEstadio Olimpico do Pará）で行われたこの試合は、パウロ・ヴィクトル監督率いるチームにとって、2027年1月にコロンビアで開催されるU-20南米選手権前の最後のテストとなった。すでに最多となる13回の優勝を誇るブラジルは、史上14回目の優勝を目指す。

ロビーニョの息子であるロビーニョ・ジュニオール（2007年生まれ、来る12月17日に19歳を迎える）は、昨夏の移籍市場最終日にサントスからジェノアへ移籍した。契約は800万ユーロの買い取りオプションが付いた期限付き移籍だ。

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ダニエレ・デ・ロッシ監督は去る10月17日、ローマとのアウェー戦で彼をトップチームデビューさせた。ロビーニョ・ジュニオールは、90分まで残り7分のところで同胞のジュニオール・メシアスに代わって途中出場した。その時点でローマは、50分のアルゼンチン人FWサンティアゴ・カストロ、68分のイタリア人サイドプレーヤー、エマヌエーレ・ルッリのゴールにより2-0とリードしていた。

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ドメニコ・クリシート監督率いるプリマヴェーラでは、ロビーニョはここまで5試合で3得点を記録している。それぞれ3-1で勝利したアタランタ戦とユヴェントス戦で、前者では2得点、後者では1得点と1アシストを記録した。

一方、今日の午前、イタリア時間11時キックオフでブラジルA代表がシンガポールで再び試合に臨む。今回は開催国シンガポールとの親善試合だ。3日前には、久保と中村のゴールに応える形でヴィニシウスが2得点を挙げながら、日本に2-3で敗れた。

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その試合では、イタリア人のカルロ・アンチェロッティ代表監督（元ブラジル代表の偉大なFWロマーリオから再び批判を受けていた）が、91分に坂本が決勝点を決めた後、抗議によりバルセロナのFWハフィーニャとともにベンチから退場を命じられた。

また、インテルとローマの両サイドバック、カルロス・アウグストとウェズレイ・フランサが先発し、後者は78分にヴァンデルソンと交代した。

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一方、今日は両者ともベンチスタートとなり、トリノのGKルーカス・ペッリが先発する。アンチェロッティ監督はエステヴァン、エンドリッキ、ヴィニシウスの3トップを起用する。