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ミルティン・オスマイッチが自身について語った。過去、現在、そして未来についてだ。

ジェノアに所属する27歳のモンテネグロ人センターフォワードは、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』のインタビューでこう語った。「北スタンドに掲げられた『Os-magic』の横断幕？ 魔法のような瞬間だった。うれしいに決まっている。調子はとてもいいが、何よりクラブが好調で勝っているのを見るのが本当にうれしい」

「デ・ロッシは僕にとって非常に大きな存在だ。もっと若い頃、彼とヴチニッチがプレーするローマの試合を家でテレビ観戦していた。選手として彼のことが大好きだったし、今は僕の監督だ。夏にジェノアへ来る可能性が生まれたとき、彼が監督になると思うと本当にうれしかった。カリスマ性があり、素晴らしい監督で、毎日多くのことを教えてくれるし、常に成長できるよう助けてくれる。彼の下で僕は自分の限界をさらに押し広げている」

「次はリーグ戦とコッパ・イタリアで、サン・シーロでインテルと2度対戦する？ 相手はトップクラブだ。ピッチのあらゆる場所で集中を保ち、最高の試合をするよう努めるしかない。ああいう相手には、どんなミスも高くつくからだ。同時に、自分たちも脅威になれるよう、可能な策を見つける必要がある」

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「現代のサッカーでは賢くプレーする必要がある。アグレッシブなだけでは足りない。重要なのは力だけではない。僕にとってはそれが鍵だ。11試合で6得点を挙げたが、フィジカルや競り合いだけで生まれたゴールではない。強いDFがいるから、彼らを突破するには知性が必要だ。母は若い頃、陸上競技の100メートルと400メートルをやっていた。僕のスプリントは母譲りだ」

「イングランドのチャンピオンシップとイタリアのセリエAでは、プレーの仕方が大きく違う。イングランドのサッカーはよりフィジカルでアグレッシブで、ときには脚を守るよう気をつけなければならない。ここは違う。素晴らしい選手や優れたDFがいる。サッカーのレベルでは、僕にとって最高のリーグだ」