ジェノアがW杯候補ジャスティン・ビジョウの負傷について最新情報を発表した。

コモ戦で負傷したジャスティン・ビジョウについて、イタリアのクラブは「大きな怪我ではない」と発表した。検査で異常なしとわかり、本人は安堵している。

試合は0－2で敗れ、ビジョウはハーフタイム後にロッカールームに残った。具体的な不調は明かされていない。その時点では、ホームチームが元FCユトレヒトのアナスタシオス・ドゥヴィカスのゴールで0－1とリードしていた。

後半にはアサネ・ディアオの追加点で試合を決定づけた。 欧州カップ戦出場権を争うコモにとって、この3ポイントは極めて重要だった。

ジェノアは14位で降格圏のクレモネーゼに11ポイント差をつけており、残留はほぼ確定。最近巻き返したチームで、ビジョウは重要な役割を果たしてきた。

フェイエノールトから加入したビジョウは、全13試合に出場し6勝1分け。チームは降格圏から離れた。

好調が評価され、先月のノルウェー、エクアドル戦で代表に招集されたが出場はなし。最後の代表戦は2023年6月のネーションズリーグイタリア戦（2-3敗戦）だ。

ジェノアは「不調はなく、通常通りプレーできる」と発表。ワールドカップを控えるロッテルダム出身の彼は、代表入りの夢をまだ捨てていない。