「私は長年指導者を務め、その大半の時間を若い選手たちと過ごしてきました」。ダンクスは金曜日の記者会見でそう語り、イングランドサッカー協会（FA）の育成年代で長年働いてきた経験に言及した。

病気で不在のヴァンサン・コンパニに代わって指揮を執るダンクスは、こう続けた。「レニーが今経験していることは、ごく普通のことです。誰もが、頂点まで一直線に進むことを期待し、願います。でも実際はジェットコースターのようなものです。浮き沈みやパフォーマンスの波があり、自信に満ちているときもあれば、自信を失うときもあります。私たちは彼を信じ、支え、懸命に取り組むよう励ましています」

昨秋に一気に頭角を現して以降、18歳の右ウイングの成長は足踏みしている。シーズン後半戦にはさまざまな負傷に悩まされ、最終的にワールドカップ出場も逃した。今季序盤のカールは期待に応えられなかったが、最近は再び上向きの兆しを見せ、2試合連続で先発出場している。

ウリ・ヘーネスとマックス・エーベルがレナルト・カールに苦言

水曜日に1.FCマクデブルクを6-1で下した試合では、カールはミカエル・オリーズの先制点につながる見事なスルーパスを出し、4-1とするゴールもアシストして輝いた。「直近の2試合では、本当に前向きな兆しをいくつか見せてくれました。懸命に取り組み、チームのために守備の役割を非常によく果たし、真のクオリティーを示す場面もありました」とダンクスは評価した。カールは今季、計11試合に出場し、出場時間は443分。1ゴール、2アシストを記録している。

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最近では、複数のクラブ首脳がカールについて、特にピッチ外やSNSでの振る舞いを批判していた。名誉会長のウリ・ヘーネスは、カールと「真剣な話し合い」をすると予告した。スポーツ担当取締役のマックス・エーベルはマクデブルク戦後、「一つ二つの過ち」に言及し、「レニーはこの不調から再び抜け出すところをピッチ上で示さなければならない」と語った。土曜日（18時30分）のブンデスリーガ、ボルシア・ドルトムントとの上位対決では、カールは途中出場にとどまる見込みだ。