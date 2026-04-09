ジェッダ・ユニオンの経営陣がコンシサオの去就を決定

ジェッダ・イティハドは木曜日、ポルトガル人監督セルジオ・コンセイソンを今シーズン終了まで留任させることを決定した。

サウジアラビア紙「アル・ヨウム」によると、クラブはコンセイソン監督への信頼を再確認し、今シーズン終了まで続投させることを決定したという。

水曜日の第29節延期試合では、リヤドの「アミール・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スタジアム」でニュームに3－4で敗れ、今季リーグ9敗目を喫した。

この敗戦は、来週火曜日にUAEのアル・ワフダとAFCチャンピオンズリーグ・エリート戦を控える直前に起きた。

この決定はアル・ワフダ戦後のもの。クラブ経営陣はシーズン終了までコンセイサオン監督がチームを率いることを支持すると表明した。

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同紙によると、コンシサオ監督は現在、戦術課題の修正に注力しており、シーズン終了後に総合評価を行い、来季の去就が決定されるという。

アル・イッティハドはAFCチャンピオンズリーグの次ラウンドでアル・ワフダと対戦するため、アル・アンマース・スタジアムで準備を進めている。