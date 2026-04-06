ジェッダ・ユニオンのスター選手が、AFCチャンピオンズリーグのノックアウトステージを欠場する恐れがある

月曜日の報道によると、サウジアラビアのアル・イッティハド・ジェッダのスター選手が、最近負った怪我のため、AFCチャンピオンズリーグの決勝トーナメントを欠場する恐れがあるという。

この大陸大会の決勝トーナメントは、4月16日から25日にかけてジェッダ市で開催される予定で、準々決勝からグループステージ方式で実施され、全試合が1試合制のノックアウト方式で行われる。

アル・イッティハドは、4月14日にアル・インマー・スタジアムで行われるラウンド16の試合で、アラブ首長国連邦のアル・ワフダと対戦する予定だ。

東地区リーグ首位を走る日本のマチェダ・ゼルビアは、準々決勝でアル・イッティハド対アル・ワフダの勝者と対戦する。

サウジアラビア紙「アル・リヤディヤ」の独自情報筋は、月曜日、アル・イッティハドのFWサレフ・アル・シャハリが右腿の筋肉を負傷したため、3週間から6週間の離脱となる見通しであることを明らかにした。

また、ジッダで集中開催されるAFCチャンピオンズリーグの決勝トーナメントへの出場についても、チーム練習に復帰する前に治療とリハビリプログラムが必要となるため、不透明な状況にある。

同情報筋によると、回復期間はアル・シャハリ選手の治療への反応次第であり、予定より早く復帰する可能性も残されている。

同選手の欠場は、エリート大会での健闘を目指すアル・イッティハドにとって痛手となる。同チームのサポーターは、西部のチームが20年間手にしていないタイトル獲得に期待を寄せているからだ。

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