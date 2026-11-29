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12月11日に行われるロシュン・サウジリーグ第15節のアル・イテハド対アル・アハリの注目の一戦を前に、両陣営ではすでにジェッダ・ダービーに向けた計算が始まっている。イエローカードの累積により、4選手がこの大一番を欠場する可能性が浮上しているためだ。

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第14節は、この4選手にとって規律面での厳しい試練となる。それぞれが次のチームの試合で新たな警告を受けないようにしなければならない。4枚目のイエローカードを受ければ1試合の出場停止となり、ジェッダのキング・アブドゥッラー・スポーツシティ内にあるアル・インマ・スタジアムで行われる待望のダービーに出場できなくなるからだ。

この一戦の重要性は、ファンの注目度や優勝争いにおける価値だけにとどまらない。シーズンの微妙な時期に行われるため、試合前に主力を一人でも失えば、両チームのコーチングスタッフの計算に打撃を与えかねない。とりわけ、出場停止の危機にある選手たちは両チームでそれぞれ異なるポジションを担っている。

ディオン・ロピに危機、アル・アハリは3選手が当落線上

サウジ・プロフェッショナルリーグ協会の公式サイトの統計によれば、出場停止の危機にある選手のリストには、アル・イテハドのセネガル人MFディオン・ロピと、アル・アハリの3選手、セネガル人のヴァランタン・アタンガナ、ジヤド・アル・ジョハニ、サード・バロバイドが名を連ねている。

ロピは今シーズン、第4節、第5節、第8節に行われたアル・イテハドのアル・ファテフ戦、アル・ナスル戦、アル・ヒラル戦で計3枚のイエローカードを受けている。アル・アハリ戦に出場したいのであれば、次節のアル・ハリージ戦で警告を避けなければならない。

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アル・アハリ陣営では、アタンガナも同じく瀬戸際に立たされている。アル・ディルイーヤ戦、アル・カーディシーヤ戦、アル・ファテフ戦で計3枚のイエローカードを受けているためだ。一方、ジヤド・アル・ジョハニは第2節のアブハ戦、第9節の延期分として行われたアル・ナスル戦、そして第13節のアル・タアーウン戦で警告を受けている。

サード・バロバイドは第5節のアル・リヤド戦で最初の警告を受け、その後、直近2試合のアル・ナスル戦とアル・タアーウン戦でさらに2枚のイエローカードを受けた。これにより、バロバイドもあと1枚で出場停止という状況にある。

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リストにはアル・イテハドのDFハッサン・カデシュも含まれており、同選手もイエローカード3枚を受けている。ただし、負傷により次節の出場が危ぶまれており、他の選手たちとは事情が異なる。

アル・ハリージ戦とアル・ファイサリー戦：ダービー前の正念場

注目の大一番を前に、次の2試合が4選手の運命を左右することになる。金曜日にはアル・ハリージがダンマームのプリンス・モハメド・ビン・ファハド・スタジアムにアル・タアーウンを迎え、同じ頃、アル・アハリはジェッダのプリンス・アブドゥッラー・アル・ファイサル・スポーツシティのスタジアムでアル・ファイサリーと対戦する。

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勝ち点獲得への意欲と、ダービーに向けたコンディション維持の間で、出場停止の危機にある選手たちは、試合での積極的なプレーと新たな警告を受けるリスクの回避とのバランスを取らなければならない。

第14節は、両チームの大一番に向けた準備において重要な節目となるかもしれない。それは2試合の結果だけでなく、アル・イテハドとアル・アハリのファンにとって特別な意味を持つ一戦で、指揮官たちがどの選手を起用できるかが決まるという点においてでもある。