ジェッダ・アル・アハリとルーカス・モラとの交渉の真相は？

報道によると、アハリ・ジェッダが、現在サンパウロに所属し、かつてトッテナム・ホットスパーでプレーしたブラジル人選手ルーカス・モウラと、来シーズンのチーム加入に向けた交渉を行っていることが明らかになった。

今シーズン終了をもってサンパウロとの契約が満了となるルカス・モウラに対し、アハリ・ジェッダや米国のロサンゼルス・ギャラクシーなどが交渉を行っているとの報道があった。

しかし、「ESPN」は、アハリ・ジェッダによる同ブラジル人選手との契約交渉の存在を断固として否定し、サウジアラビアのクラブが来シーズンの獲得に関心を持っていないことを強調した。

同ネットワークは、元トッテナム所属のこのスター選手に関心を示しているのは、2023年夏に彼がサンパウロに加入する前から獲得に興味を持っていたロサンゼルス・ギャラクシーのみであると強調した。

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一方、33歳の同選手は現時点ではいかなるオファーも検討しておらず、2026年ワールドカップ後に最高の状態で復帰できるよう、今シーズン終了までブラジルチームを離脱することになる怪我からの回復に専念している。

復帰後、ルーカス・モウラは自分に開かれたすべての選択肢を検討する予定だ。その中には、適切なオファーがあれば、特にそれが彼の第一希望であることから、サンパウロにさらに残留するという選択肢も含まれている。

モウラは輝かしいキャリアを築いてきた。サンパウロでキャリアをスタートさせ、2013年から2018年までの5年間をパリ・サンジェルマンで過ごし、その後トッテナムでも同期間プレーした後、2023年にブラジルのクラブへ復帰した。

しかし、このブラジル人選手のパフォーマンスは最近著しく低下しており、今シーズン、サンパウロで出場した16試合（そのほとんどが途中出場）で、わずか3ゴールを挙げ、アシストは1回にとどまっている。