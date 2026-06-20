アル・イッティハドのスポーツアドバイザー、スペイン人のラモン・プラニス氏は、2026年ワールドカップ第2戦でスペインと対戦するサウジアラビア代表について、「グリーン軍団」はどの相手にも脅威となる潜在能力があると警告した。

日曜日の夕方にスペイン代表と対戦するサウジアラビア代表は、第1節でウルグアイと引き分けた勢いを維持したい。

スペインのラジオ局「オンダ・セロ」のインタビューでは、同試合がスペイン対カーボベルデ戦と似るとしながらも、「サウジ代表は攻撃力と速攻力が上回る」と分析した。

関連記事：サミ・アル・ジャベール「サウジアラビアは94年W杯でモロッコとベルギーを圧倒した」

同連盟のスポーツ顧問は、サウジアラビア代表にはスペースを有効活用し、より大胆にプレーできる選手たちがおり、これまでの試合とは異なる課題をスペイン代表に突きつける可能性があると説明した。

ウルグアイとの初戦ではわずかな差で勝利を逃したとも指摘した。

さらに同代表は戦術的な安定性と選手間の連係が大きな強みで、2022年ワールドカップに出場した主力が多く残っているため、大舞台での経験も豊富だと説明した。

彼は「サウジアラビア代表は堅い守備と素早い切り替えが特徴で、スペインにとって厄介になるだろう」と語った。

関連記事：ロナウド巡る論争激化、ポルトガル代表が批判者に反論

さらにプラニスは、近年サウジアラビアサッカーが発展しているとし、これは国内スポーツ、特にサッカーを長期的に強化するプロジェクトの一環だと語った。

最後に、同国が地域でサッカーの偉大な伝統を受け継ぐことを強調した。 「サウジアラビアには国、スポーツ、サッカーを育てる明確な計画がある。彼らは経験豊富な人材に投資し、豊かなサッカー伝統と歴史が代表チームの強化と主要大会での競争力に表れている」