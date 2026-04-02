フランス人監督エルヴェ・レナール氏のサウジアラビア代表での将来が不透明となっている。メディアやサポーターからの激しい批判に加え、近いうちに辞任したい意向があるとする報道も相次ぎ、今後の主要大会を控えた「グリーン・スターズ」の監督体制の安定性について、サポーターや関係者の間で懸念が広がっている。

レナール監督とガーナサッカー協会との間で「ブラックスターズ」の指揮を執るための交渉が行われているとの報道もあったが、サウジアラビアサッカー協会はこれらの報道を否定し、同監督が2026年ワールドカップまで続投することを強調した。

後任候補として複数の名前が挙がっているが、その筆頭はアル・ナスルの監督を務めるポルトガル人のジョルジェ・ジェズス氏だ。同氏は、当面の間は「アル・ナセル」に全力を注ぐと明言している。

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また、アル・ファイハのペドロ・エマヌエル監督は、ニウム戦前の記者会見でサウジアラビア代表監督就任の可能性について問われ、「現職のレナール監督を尊重している。私は現在、アル・ファイハと契約を結んでいる」と答えた。

さらに、「サウジアラビア代表には現在監督がおり、優秀な選手たちが揃っている。2026年のワールドカップでの彼らの健闘を祈っている」と付け加えた。

アル・ファイハは、明後日の土曜日に行われるサウジアラビア・プロリーグ第27節で、ニウムとの対戦に備えている。