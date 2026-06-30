報道によると、サウジアラビアサッカー協会はヤセル・アル・マスハル会長の辞任前、ギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスの後任となる新監督と合意間近だった。

サウジアラビア代表が2026年W杯グループリーグ敗退を受け、マスハル会長は月曜早朝に辞任を発表した。

サウジアラビアのジャーナリスト、ルティバン・アル・ドスリ氏によると、辞任発表前、クロアチア代表監督ズラトコ・ダリッチ氏が後任の最有力候補で、オンラインで交渉していたという。

ドゥスリ氏によると、協会はダリッチ氏とオンラインで会談し、就任を協議していた。

ただ、アル・マスハルの辞任で交渉は暗礁に乗り上げた。UAEサッカー協会もダリッチ招聘に動いているという。

W杯敗退後、サウジアラビア代表監督候補には複数名が浮上。特に昨季アル・ナスルを退任したポルトガル人ジョルジェ・ジェズス氏が注目されている。

ダルイチは2017年からクロアチア代表を率い、2018年大会で準優勝、2022年大会で3位入賞を果たした。現在、2026年大会ラウンド32で金曜未明にポルトガル戦を控えている。

ダルキッチは2010～2012年にアル・ファイサリ、2013年にはアル・ヒラルで指揮を執った経験を持つ。