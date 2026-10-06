ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、UEFAネーションズリーグでチームを4連勝に導き、グループステージ終了を2試合残して正式に準々決勝進出を決めた、理想的なスタートを祝福した。

ジェズスは火曜日、「インスタグラム」の自身のアカウントにこう記した。「我々はこのステージを素晴らしい結果で終えた。4試合、4勝（ウェールズ、デンマーク、そしてノルウェー戦2試合）！ 次のステージを始めよう、我々は自信を持っている！」。メッセージには4試合からの複数枚の写真を添えた。

ポルトガル代表は準々決勝進出の切符を手にするのにわずか4試合しか必要とせず、ノルウェー戦での直近の勝利は、代表監督として初めて指揮を執るジェズスに理想的なスタートをもたらした。

4連勝によりポルトガルの勝ち点は12に伸び、UEFAネーションズリーグ第1レベルのグループ4で首位に立った。チームはグループステージを1位で終えることを確定させるのに、あと勝ち点1だけを必要とする状況となった。

これは、デンマークがウェールズに苦しみながらも勝利を収めた後に実現したもので、2位をめぐる争いはグループの全チームに開かれたままとなっている。なお、2位のチームも準々決勝に進出する。

ポルトガルの成果は早期の進出にとどまらない。チームはUEFAネーションズリーグの最初の4節で史上最高のスタートを切り、2020/21シーズンと2024/25シーズンの勝ち点10という過去の記録を上回った。

この数字は、グループが3チームのみで構成されていた2018/19シーズンの第1回大会とは条件が異なる。ポルトガルはその時にタイトルを獲得し、2025年にその偉業を繰り返した。