ジェズス、侮辱への報復を誓う

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ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、土曜夜にエスタディオ・ムニシパル・デ・ブラガで行われた欧州ネーションズリーグの一戦でデンマークに1-4と大敗した後、ファンに向けてメッセージを送ることに努め、次戦に向けてつまずきの原因を分析し、ミスを修正する必要性を強調した。

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ポルトガル人指揮官のメッセージは、各ソーシャルメディアのアカウントを通じて発信された。試合前の時点でグループ首位を早々に確定させる可能性を持ちながらも、敗戦によって母国代表はグループ首位を決めることができず、決着は最終節へと持ち越された。

ジェズスは、デンマーク戦で代表が期待された水準を示せなかったことを認めたが、この敗戦をチームが大会を通じて見せてきたすべての内容の反映とみなすことは拒み、グループ首位を維持してきたこれまでの成績をその根拠とした。

監督はメッセージの中でこう述べた。「私たちは常に望む結果を手にできるわけではない。昨日は最高の状態ではなかったが、1試合が私たちの積み上げてきた取り組みを帳消しにするわけではない。5試合で4勝、そして私たちは今もグループ首位にいる」

さらにこう付け加えた。「私たちは共に勝ち、共に負ける。今は分析し、修正し、団結して目標達成へと決意を固め、取り組みを続けるときだ」

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ジェズスの言葉は、これまでの試合で代表が示してきた取り組みへのこだわりを映し出す一方で、デンマーク戦でのパフォーマンスが求められる水準になかったこと、そして同じ過ちを繰り返さないために次の段階では起きたことを見直す必要があることを、同時に認めるものとなっている。

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ウェールズ戦が首位の行方を決する

ポルトガル代表は火曜日の試合復帰に向けて準備を進めている。この日、カーディフの地でウェールズ代表に乗り込み、グループステージを首位で終えることを確実にするために勝ち点を手にする必要がある一戦に臨む。

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ポルトガルの遠征団は万全の布陣でウェールズへ向かったわけではなかった。ジョアン・パリーニャとルベン・ディアスが出場停止により欠場することが確定し、ベルナルド・シウバは負傷のため欠場となっており、これが決戦を前にして欠場者への対応という課題を首脳陣に突きつけている。

ポルトガルはデンマーク戦でグループの計算を決着させることを目指していたが、4対1での敗戦により最終節まで待たざるを得なくなり、グループ首位の行方はウェールズ戦の結果にゆだねられることとなった。

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ジェズスは試合に向けた準備の中で、デンマーク戦でのチームのパフォーマンスを見直し、敗戦につながった過ちを洗い出すとみられる。その上で、ポルトガル代表が首位を確固たるものとし、ブラガでの戦いぶりとは異なる形でグループステージを終えることを目指す最後の試験に臨むことになる。