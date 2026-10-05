ノルウェーに2－1で勝利した後、クリスティアーノ・ロナウドとポルトガル代表監督ジョルジェ・ジェズスの対立が再び表面化した。ベテラン指揮官が記者会見で一人の記者と激しいやり取りを繰り広げ、代表キャプテンに対する自らの判断について謝罪するという考えを拒否したのだ。

ポルトガルはUEFAネーションズリーグで4連勝を飾り準々決勝進出を決めたものの、41歳のロナウドの不在が依然として場を支配している。ロナウドはジェズスとの対立の後、怒りながら代表の合宿を離れた。長時間のウォーミングアップの後にベンチに残されたことが原因だった。

ロナウドに謝罪するつもりがあるかと問われると、ジェズス監督は激昂してこう述べた。「何について謝るんだ? 謝る動機が何かあるのか?」。さらにこう説明した。「このすべての主な原因は選手のウォーミングアップだ。決断とそこで起きたことについての責任は私が負う。だが何について謝るんだ? 誰に? 馬鹿げている」。

ポルトガルサッカー連盟の広報担当者が話の流れを変えようとしたものの、ジェズスは改めて自らの立場を強調し、「何について謝るんだ? 何が問題なんだ?」と述べた後、自らの指揮権についてより明確なメッセージを発した。

ポルトガルの監督はこう語った。「私が監督であり、私が望む選手を招集する。選びたい選手や誰を起用するかについて、誰にも相談はしない。監督として、妥協できない事柄があるんだ」。

ジェズスは、選手本人が望めばロナウドの復帰の扉を閉ざしはしなかったものの、この問題は監督を増大する圧力の下に置いている。とりわけ次の国際試合期間が近づく中でその傾向は強く、ポルトガルは11月14日にデンマークとの対戦を控えている。ロナウドが代表メンバーに戻るのか、それとも決裂が続くのか、大きな注目が集まっている。