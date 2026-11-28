共有 GOALをGoogleでフォロー

ブラジル人のガブリエウ・ジェズスが、バルセロナでの出場機会の少なさに苦しんでいることを明かした。キャリアの大半で経験してこなかった脇役の立場に置かれているジェズスは、ハンジ・フリック監督の決断を全面的に尊重しつつも、ベンチにとどまるという考えを受け入れるつもりはないと強調した。

広告

バルセロナのFWは『TNTスポーツ・ブラジル』のインタビューに応じ、現在の状況で直面している難しさについて率直に語った。「毎日のトレーニングで高いモチベーションを保ち続けるのは、僕にとって簡単なことではない」

ジェズスは、より多くの出場時間を望んでいるからといって、バルセロナのユニフォームを着る機会をありがたく思っていないわけではないと説明。カタルーニャのクラブへの移籍は自身にとって夢の実現だったと強調し、ピッチ上での役割の大きさにかかわらず、チームへの献身は変わっていないと語った。

ブラジル人FWは、継続的に出場できないことがパフォーマンスにも影響していると指摘し、バクーでゴールを決めたものの、自身のプレーには満足していなかったと明かした。

ジェズスは、ベストのパフォーマンスを発揮するには試合勘を取り戻す必要があると考えており、出場時間が増えれば得点数の向上にもつながるかもしれないとの見方を示した。

広告 広告

ハフィーニャへの大きな称賛

ジェズスは、バルセロナの前線のポジションを争う最大のライバルである同胞ハフィーニャについても詳しく語った。論争を招くような発言は避け、チームメイトを称賛の言葉で絶賛した。「彼のパフォーマンスは、すべての時間でプレーするに値する」

Related Topics

元アーセナルのFWは、ハフィーニャとは強い友情で結ばれており、そのメンタリティや粘り強さ、自己犠牲の精神に共感していると説明。2人ともブラジル代表で似たような境遇を経験し、サッカーやプロフェッショナリズムに対して同じ考え方を共有していると語った。

さらに、同胞がこれからもゴールを決め続け、バルセロナでの成功に貢献することを願っていると付け加えた。

広告

ジェズスはまた、チャンピオンズリーグの試合後に『モビスター・プラス』に対しても自身の現状に言及し、新たなチャンスをつかむことへのこだわりを強調した。「これからもチャンスと出場時間を得続けたい」

ブラジル人FWは、ピッチに立つたびにフリック監督に自分の能力を証明するチャンスになると認め、「試合に出ずにトレーニングするのは難しい」と付け加えた。

広告

カタルーニャのクラブにおける攻撃陣の序列は理解しつつも、ジェズスは得点能力を示せる機会を今後も得たいと望んでいる。

叶った夢

ジェズスはまた、昨夏の移籍市場の最終盤、まだ次の行き先が決まっていなかった時期の先の見えない状況を振り返った。失った役割を取り戻すチャンスを与えてくれるチームが見つかるという希望を、最後の瞬間まで持ち続けていたという。

広告

ブラジル人FWは、母国の数々のレジェンドがカタルーニャのクラブでプレーしてきたことを踏まえ、バルセロナへの加入は大きな特権だと考えている。

バルセロナの新加入選手としての入団発表の際、ジェズスは「試合に出られないのは嫌だ」と自らの野心をはっきりと示していたほか、当時、チーム加入のために金銭面で大きな譲歩をしたことも認めていた。

広告

それから3カ月が経った今も、ジェズスの情熱は変わらない。しかし、クラブでの日々で直面している困難を隠そうとはしていない。フリック監督を尊敬し、ハフィーニャを高く評価し、バルセロナのユニフォームを着る機会に感謝しているが、ドイツ人指揮官が必要に応じて頼る控えの選択肢にとどまることよりも、はるかに大きなものを目指している。