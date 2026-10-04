ポルトガル代表のジョルジェ・ジェズス監督は、クリスティアーノ・ロナウドの代表復帰に向けた扉を開いた。この現在の中断期間中にコペンハーゲンでのポルトガル合宿を離脱した主将について、代表の将来に関する決定権は本人にあると強調した。

ジェズスはノルウェーに2－1で勝利し、UEFAネーションズリーグ準々決勝進出を決めた後、ロナウドの合宿離脱は問題ではなかったと述べ、起きたことを容易に解決できる「誤解」だと表現し、ポルトガル主将の復帰についてあらゆる可能性が開かれたままだと示唆した。

さらに「RTP」の取材に対し、こう付け加えた。「何が起こるかは分からない。私にとってはすべてあり得ることだ。クリスが自らの行く末を決めることだ。もし彼がプレーしており、次の招集で代表に加わりたいと望むなら、なぜそうしないことがあろうか。わだかまりはない。ただの誤解であり、私の考えでは解決は容易だ」

続けて「いつ解決するのか。それは分からない。試合は終わった。その後になって初めて、物事がどう進むのかが分かるだろう」と語り、ノルウェー戦を前に合宿を離脱したにもかかわらず、ロナウドに対して代表の扉が閉ざされていないという明確なメッセージを発した。

戦術面では、ジェズスはポルトガル代表での理想的な船出を称え、最初の4試合で4勝を挙げたことに触れた。ノルウェー戦ではデンマーク戦ほど難しくはなかったと認めつつも、最も重要なのは勝利を収めて進出を確定させることだったと強調した。

ポルトガル人指揮官はこう語った。「4試合、4勝。これは、このチームをどれほど信じていたかにかかわらず、始めた当初はおそらく予想していなかった歩みだ」。そしてポルトガル代表の強さと目標を達成する力を強調し、残る2試合と次回の招集リストの決定を待つ姿勢を見せた。