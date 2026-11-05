木曜日に報じられたある報道が、ポルトガル代表での国際試合からの引退を決断したアル・ナスルの至宝、クリスティアーノ・ロナウドの舞台裏を明らかにした。

ポルトガル代表の主将クリスティアーノ・ロナウドは、以前には継続の意思を示していたにもかかわらず、衝撃的なサプライズとして国際レベルでのプレーからの引退を発表した。

「アボラ」紙が得た情報によると、クリスティアーノ・ロナウドはポルトガルサッカー連盟会長のペドロ・プロエンサに対し、SNSを通じて代表チームでのプレーからの引退を発表する旨を伝えていたが、元ポルトガル主将はこの件についてジョルジェ・ジェズス監督とは話をしていなかった。

クリスティアーノ・ロナウドが国際試合からの引退を発表することを決めたのは、監督による代表メンバー発表の前夜だった。これは、UEFAネーションズリーグの2試合に向けてジョルジェ・ジェズスから招集されることを知っていたためである。

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ジェズスは最近クリスティアーノを擁護し、彼が代表に大きな価値をもたらすと強調するとともに、背番号7を背負うこの選手を手放すことはないと述べていた。実際、金曜日に発表されるメンバーに彼を加える予定だった。

クリスティアーノ・ロナウドはそのことを知っており、ジョルジェ・ジェズス監督の指揮下でポルトガル代表に復帰することを望んでいなかったため、監督が自分を招集できないよう、そしてドンをチームに呼び戻そうとする監督の真剣な試みを頓挫させるため、チームのメンバー発表の前夜に離脱を表明することを決めたのだ。しかし、これらすべては両者の間で何の話し合いもないまま起きた。

クリスティアーノとジョルジェ・ジェズスは、9月30日水曜日の朝以来、言葉を交わしていない。それはロナウドがポルトガル代表のトレーニングキャンプを去った日である。

その朝、ロナウド、ジェズス、プロエンサは会談しており、それが選手と監督との最後の会話となった。それ以降、他に一切の会話は行われておらず、代表監督はこの引退の決断に驚かされることとなった。

ジョルジェ・ジェズスもペドロ・プロエンサも、この一歩がこのような形で踏み出されることを望んでいなかったが、二人ともクリスティアーノ・ロナウドの決断を翻意させることはできなかった。