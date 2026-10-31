ジェズスにとって大きな痛手、国際親善試合期間を前に

欧州サッカー連盟（UEFA）がユベントスのフランシスコ・コンセイソンに3試合の出場停止処分を科すことを決定し、ポルトガル代表は大きな痛手を負った。これはUEFAネーションズリーグのノルウェー戦で退場処分を受けたことによるもので、同試合は「ドラガオン」でポルトガル代表が2-1で勝利を収めた。

ポルトガル紙「ア・ボーラ」によると、UEFAの規律・倫理委員会は、審判に対して侮辱的な言葉を向けたことを理由にコンセイソンへの処分を下した。

このポルトガル人ウインガーは、抗議によって連続して2枚のイエローカードを受け、86分に退場処分となった。その後、ロッカールームへ向かう途中で第4審判と口論になり、代表のコーチングスタッフが仲裁に入る事態となった。

この処分により、コンセイソンはグループステージ最後の2試合、11月14日にブラガで行われるデンマーク戦と、同月17日にカーディフで行われるウェールズ戦を欠場することになる。

出場停止の影響はこれにとどまらない。ポルトガル代表はすでにこの段階への進出を決めているため、来る3月に行われる予定の準々決勝ファーストレグも欠場することになる。

一方、ポルトガルサッカー連盟は、処分の軽減または取り消しを目指し、この出場停止処分に対して異議を申し立てる権利を保持している。