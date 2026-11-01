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9試合連続未勝利という惨憺たる結果を受け、マイケル・キャリックはマンチェスター・ユナイテッドで大きな重圧にさらされている。オールド・トラッフォードでの去就を巡る憶測が強まる中、ジェイミー・レドナップは、苦境に陥るクラブを立て直せる監督は2人しかいないと指摘した。

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キャリック監督、解任の瀬戸際にさらに近づく

キャリック監督は、チェルシーとのアウェー戦で惨敗を喫し、マンチェスター・ユナイテッドでの職を守るために苦闘している。スコアは0-2だった。これで公式戦の未勝利は9試合に伸びた。

後半開始間もなく、モーガン・ロジャーズがシャビ・アロンソ監督率いるチームの先制点を挙げた。マンチェスター・ユナイテッドにとってさらに悪い展開となったのは、リサンドロ・マルティネスが2度目の警告で退場処分を受けたときだ。コール・パーマーがこのプレーで与えられたPKを決め、チェルシーの勝利を決定づけた。ユナイテッドはプレミアリーグ9試合を終えて17位に沈み、得失点差だけで降格圏を上回っている。

レドナップ氏、後任監督の有力候補を挙げる

以前の報道では、キャリック監督にはオールド・トラッフォードで立て直すための時間が与えられるとされていた。しかし、ピッチ上で改善が見られず、後任候補を巡る憶測は強まっている。リヴァプールの元MFレドナップ氏は、クラブが監督交代を決断するなら候補を絞るべきだと考えている。『Sky Sports』で、重責を担える真の候補はごくわずかだと強調した。

「いいですか、マイケル・キャリックはまだ監督を務めているのですから、こう言うのはフェアではありません」とレドナップ氏は説明した。「ですが、改善が見られないのであれば、彼が職を失うのは避けられません。実際のところ、候補は彼［ウナイ・エメリ］とエディ・ハウしかいないでしょう」

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エメリ監督が最有力候補に浮上

アントニオ・コンテ、ファビアン・ヒュルツェラー、ユリアン・ナーゲルスマンといった著名な監督も、この職との関連が取り沙汰されている。しかしレドナップ氏は、ナーゲルスマンの近年のキャリアを踏まえると、候補としての魅力は劣ると感じている。

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レドナップ氏は、アストン・ヴィラのエメリ監督を群を抜く最有力候補とみている。ただ、スペイン人指揮官がヴィラ・パークで成功を収めているプロジェクトを完全に掌握しており、離れることをためらう可能性も認めている。

「監督には誰にでも自負があります」とレドナップ氏は続けた。「誰もがマンチェスター・ユナイテッドを立て直せると信じるでしょう。本気でそう信じるはずです。彼の能力を考えれば、それを成し遂げられると私が信頼できるのは、おそらく彼だけでしょう」

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マンチェスター・ユナイテッドに重要な1週間

続く危機に直ちに対応するよう、キャリック監督には大きな重圧がかかっている。ユナイテッドは欧州での戦いに戻る際、何としても不振を止めたいところだ。火曜夜にはチャンピオンズリーグでローマをホームに迎える。

チャンピオンズリーグの試合を終えると、キャリック監督率いるチームは再びプレミアリーグに目を向ける。皮肉にも、ちょうど1週間後にはオールド・トラッフォードでエメリ監督率いるアストン・ヴィラと対戦する。