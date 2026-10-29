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ジェイミー・レドナップは、フリートウッド・タウン戦でマックス・ダウマンが退場処分を受けた後、ミケル・アルテタ監督がタッチライン際でこの10代の選手に激しい反応を示したことを強く批判した。アーセナルの指揮官は、若いFWを問いただすならロッカールームに戻るまで待つべきだったと主張した。

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アーセナル、カラバオカップでまさかの敗退

アーセナルは火曜日、リーグ2のフリートウッド・タウンと1-1で引き分けた後、PK戦で敗れ、カラバオカップからまさかの敗退を喫した。しかし、この試合で最大の話題となったのは、終盤に16歳のダウマンに提示されたレッドカードだった。

アーセナルのFWは86分、ハリソン・ニールを蹴ったとして、乱暴な行為で退場処分を受けた。フリートウッドのMFに背後から激しいタックルを受け、思わず反応した形だ。ダウマンがピッチを去る際、アルテタ監督が厳しい口調でこの10代の選手に話しかける姿が、テクニカルエリアの端で見られた。このタッチライン際でのやり取りに対し、元リヴァプールMFのレドナップから強い批判が寄せられている。

レドナップ、タッチライン際での厳しい対応を批判

レドナップは、若い選手に対するアルテタ監督の反応は行き過ぎだったと考えている。選手への指導は、人目につかない場所で行うべきだと主張した。

「あんなことをしてはいけないと思う」とレドナップは『ジ・オーバーラップ』で語った。「話すならドレッシングルームに戻ってからだ。待たなければならない。彼に対して非常に攻撃的な態度だった。何も言わなければいい。それに、あの試合は85分までに決めておくべきだった」

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レドナップ、アーセナルの若きFWを擁護

アルテタ監督を批判する一方、レドナップはダウマンがとっさに冷静さを失ったことには理解を示した。反撃のきっかけとなった最初のタックルで、ニールが処分を免れたのはやや幸運だったと感じている。

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「危険なタックルだった」とレドナップは続けた。「私たちの現役時代なら『何てタックルだ』と言って、称賛していただろう。選手の足を引っ掛けるたびに、相手の膝を痛める危険がある。ダウマンはそれに反応してしまったのだと思う」

アーセナル、リヴァプール戦へ切り替え

アーセナルはダウマンの退場処分について正式に異議を申し立てた。レッドカードが維持されれば、同選手は3試合の出場停止となり、リヴァプール、ハル・シティ、ニューカッスルとのプレミアリーグの試合を欠場する。

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クラブは、カラバオカップ史上屈指の番狂わせから早急に気持ちを切り替えなければならない。アルテタ監督率いるアーセナルは日曜日、リヴァプールとのプレミアリーグの大一番に向けてアンフィールドへ乗り込む。アーセナルは現在、8試合を終えてリーグ2位。首位マンチェスター・シティとは得失点差で下回っているだけだ。