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ジェイミー・レドナップは、フリートウッド・タウン戦で退場処分を受けた10代のマックス・ダウマンに対し、ミケル・アルテタ監督がタッチライン際で激しい反応を見せたことを強く批判した。アーセナルの指揮官は、若いFWに詰め寄るならロッカールームに戻るまで待つべきだったと主張した。

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アーセナル、カラバオカップでまさかの敗退

アーセナルは火曜日、リーグ2のフリートウッド・タウンにPK戦で敗れ、カラバオカップでまさかの敗退を喫した。試合は1-1の引き分けに終わっていた。しかし、この試合で大きな話題となったのは、終盤に16歳のダウマンが受けたレッドカードだった。

アーセナルのFWは86分、ハリソン・ニールを蹴ったとして、乱暴な行為で退場を命じられた。フリートウッドのMFから背後より激しいタックルを受け、ダウマンはカッとなって反応した。ダウマンがピッチを去る際、アルテタ監督がこの若手選手に厳しい口調で話す姿がテクニカルエリアの端で見られた。このタッチライン際でのやり取りに対し、元リヴァプールMFのレドナップが厳しく批判している。

レドナップ、タッチライン際での厳しい対応を批判

レドナップは、若い選手に対するアルテタ監督の反応は明らかに行き過ぎだったと考えている。規律に関する話は必ず人目につかないところですべきだと主張した。

レドナップは『The Overlap』で「それはやってはいけないと思う。ドレッシングルームに戻ってからにすべきだ。待たなければならない。彼への態度は非常に攻撃的だった。何も言わなければいい。そもそも85分までに試合を決めておくべきだった」と語った。

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レドナップ、アーセナルの若手FWを擁護

アルテタ監督を批判する一方、レドナップはダウマンがとっさに冷静さを失ったことに理解を示した。報復のきっかけとなった最初のタックルで、ニールが処分を免れたのは、ある意味幸運だったと感じている。

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レドナップは「危険なタックルだった。私たちの現役時代なら『何てタックルだ』と言って、喜んでいただろう。選手の足を引っかけるたびに、相手の膝を痛める危険がある。ダウマンはそれに反応してしまったのだと思う」と付け加えた。

アーセナル、リヴァプール戦へ切り替え

アーセナルはダウマンの退場処分に対し、正式に異議を申し立てた。レッドカードが取り消されなければ、この若手選手は3試合の出場停止となり、プレミアリーグのリヴァプール戦、ハル・シティ戦、ニューカッスル戦を欠場する。

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クラブは、カラバオカップ史上最大級の番狂わせから早急に気持ちを切り替えなければならない。アルテタ監督率いるアーセナルは日曜日、プレミアリーグのリヴァプールとの大一番に向けてアンフィールドへ乗り込む。アーセナルは現在、8試合を終えてリーグ2位。首位マンチェスター・シティとの差は得失点差のみだ。