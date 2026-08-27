ジェイミー・キャラガー（48）の破産が申し立てられた

英国の税務当局（HMRC）が、未払いの税金をめぐってジェイミー・キャラガーに対する破産申立てを行ったと、The Athleticなどが報じた。48歳の元リヴァプールDFは、HMRCがこの件を提起したことを受け、水曜日に裁判所へ出廷した。

イングランドでは、破産申立ては裁判所を通じて未払い金の回収を図るために用いられる。HMRCによると、このような手続きは、税金の未払いを解消するための他の手段で成果が得られなかった場合に初めて講じられるという。

キャラガー個人の状況について、税務当局はプライバシーおよび守秘義務に関する現行ルールを理由に、内容の詳細な説明を控えている。ただ、HMRCはThe Athleticに対し、この種の案件における一般的な対応手順について説明している。

「当局は税金の未払いがある顧客に対して支援的なアプローチを取っており、当局と話し合いに応じる人々の債務解消を支えるためにあらゆる努力をしている。例えば、分割払いの取り決めを提示している」と報道官は述べた。「破産を申し立てるのは、あくまで最後の手段だ」

The Athleticによると、この状況を把握している関係筋は、この問題は早期に解決されるとみている。そのため、最終的にキャラガーが実際に破産宣告を受ける事態にはならないとの見方だ。

キャラガーはプロキャリアのすべてをリヴァプールで過ごし、イングランドの名門クラブのトップチームで17年間プレーした。元DFはザ・レッズで公式戦737試合に出場し、さらにイングランド代表でも38試合でユニフォームを着た。

キャラガーはリヴァプールで2005年のチャンピオンズリーグ、2001年のUEFAカップなどを制覇。その長いキャリアの中で他にも複数のタイトルを獲得し、2013年に現役生活へ終止符を打った。

現役引退後、キャラガーはイングランドサッカー界で最も知られた解説者の一人へと成長した。現在はSky Sportsと米CBSで活動しているほか、ギャリー・ネヴィルの制作会社The Overlapによるポッドキャスト『Stick to Football』にも定期的に出演している。