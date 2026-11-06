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ジェイミー・キャラガーは、アストン・ヴィラのサポーターと激しく対立したにもかかわらず、イングランドサッカー界の序列をめぐる物議を醸した見解を撤回していない。元リヴァプールDFは以前、マンチェスター・ユナイテッドがウナイ・エメリの招へいを狙うべきだと発言して反発を招き、訴訟沙汰になりかけた。

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スカイ・スポーツの解説者、法的措置を免れる

元リヴァプール選手のキャラガーは当初、オールド・トラッフォードで空席となっている監督の座にエメリを推したことで物議を醸した。これにヴィラのファンが激しく反発し、キャラガーはSNSでファンに「黙ってろ、クソ野郎ども」と言い放つに至った。

バーミンガムのクラブは、この過激な発言をめぐって法的措置を取ることを真剣に検討した。しかし、元リヴァプールDFから正式な謝罪を受け、最終的にその計画を取りやめた。

キャラガー、クラブの規模の差を説明

自身の『テレグラフ』でのコラムで、キャラガーは自らの立場を明確にしようとする一方、サッカー界には依然として明確な序列があると主張した。エメリが現在率いるクラブを軽視する意図は一切なかったと強調している。

「疑いの余地がないのは、クラブの規模を示すあらゆる指標、つまり獲得タイトル、ファンの数、資金力、歴史、世界的な地位において、ユナイテッドがヴィラを上回っているということだ」とキャラガーは記した。「両者を直接比較すれば、勝負にならない。ユナイテッドほどの規模のクラブがアストン・ヴィラの監督や選手を欲しがれば、伝統的に獲得してきた。そう指摘することが物議を醸すとは思わなかった」

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オールド・トラッフォードとヴィラ・パークで異なる期待

エメリはヴィラを変貌させ、ヨーロッパリーグ優勝に導くとともに、3シーズンで2度のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。こうした並外れた成功にもかかわらず、キャラガーはマンチェスターで監督が受けるプレッシャーはまったく別物だと考えている。

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「ユナイテッドが現時点でレアル・マドリー、バイエルン・ミュンヘン、PSGと同じレベルにないのは明らかだ」と付け加えた。「だが、どの監督もオールド・トラッフォードに赴けば、契約期間中に欧州のそうした強豪と互角に戦えるチームを築くことを期待される。それに届かなければ失敗だ。ヴィラはその基準で評価されない。

「エメリは、1981年にヴィラでタイトルを獲得したロン・サンダース以来、同クラブ最高の監督だ。しかし、チームを率いてバルセロナに乗り込み、3-0で完敗しても、欧州の名門を相手にした無理もない敗戦として片付けられる。ユナイテッドの監督は、あのような敗戦を喫すれば、さらに厳しい目を向けられる」

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エメリ、苦境のマンチェスター・ユナイテッドとの対戦へ

エメリは今週末、ヴィラを率いてオールド・トラッフォードに乗り込む。対戦相手のユナイテッドは現在マイケル・キャリックが指揮を執り、得失点差だけで降格圏を上回っている。

ヴィラは週半ばにカタルーニャで喫した大敗から立ち直りたいところだが、期待の重圧は依然としてホームチームに重くのしかかっている。