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ジェイミー・キャラガー氏は、マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリック監督を解任するなら、アストン・ヴィラのウナイ・エメリ監督を招聘すべきだと考えている。元リヴァプールDFはスペイン人指揮官の目覚ましい実績を称賛する一方、欧州を制するにはオールド・トラッフォードに移る必要があるとの見方を示した。

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オールド・トラッフォードで大きな重圧にさらされるキャリック

キャリックはマンチェスター・ユナイテッドでの監督職を守ろうと必死だ。背景には、ホームでボーンマスに喫した3-0の惨敗がある。マンチェスター・ユナイテッドは今季、公式戦最初の12試合でわずか2勝と苦しいスタートを切った。現在はプレミアリーグで16位に沈み、降格圏との差はわずか1ポイント。結果が悪化し続けるなか、監督交代は避けられない情勢になりつつある。

この状況について、元リヴァプールDFのキャラガーが見解を示した。監督の座が空いた場合、ユナイテッドの首脳陣はアストン・ヴィラのエメリ監督を最優先すべきだと主張している。

キャラガーが「プレミアリーグ最高の監督」を称賛

エメリ監督は2022年の就任以来、ヴィラを完全に変貌させた。チャンピオンズリーグ出場権を獲得し、昨季はクラブをヨーロッパリーグ優勝に導いた。

「マンチェスター・ユナイテッドのことを考えるとき、私が思い浮かべる監督が彼だ」とキャラガーは『スカイスポーツ』に語った。「アストン・ヴィラでは、彼がクラブ全体を動かしていると内部事情を知る人たちは言う。サー・アレックス・ファーガソンもマンチェスター・ユナイテッドでそうしていた。これはユナイテッドだけでなく、サッカー界全般に通じるやり方だ」

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「エメリはプレミアリーグで最高の監督だと思う。ただ、彼について一つ気になることがある。確かにヨーロッパリーグでの実績は素晴らしい。だが、あれほど成功を収めた人なら、チャンピオンズリーグでも名を知られたいと思うはずではないか」

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真のビッグクラブで実力を証明できるか

エメリ監督はセビージャとビジャレアルで輝かしい成功を収めた一方、パリ・サンジェルマンとアーセナルでは苦しい時期を過ごした。キャラガーは、54歳の指揮官には欧州屈指のビッグクラブでなお証明すべきことがあると考えている。

「彼はチャンピオンズリーグで優勝したいはずだ。アストン・ヴィラではそれはできない」とキャラガーは説明した。「パリ・サンジェルマンとアーセナルでは、どちらも彼にとって特にうまくいったとは言えなかった。だからこそ、サッカー界の真のビッグクラブで自分を証明する機会を望んでいるはずだと思う。ヴィラのファンには申し訳ないが」

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ユナイテッドの監督就任に前向きなほかの候補者

エメリ監督をヴィラから引き抜くことは、ユナイテッドの首脳陣にとって容易ではない。最近の報道によると、スペイン人指揮官は現在のプロジェクトに引き続き全力を注いでいる。また、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督も現在の職について同様の姿勢を示していると報じられている。

一方、ユナイテッドがキャリック監督との契約を終えることを決めた場合、ほかにも現実的な選択肢がある。元ニューカッスル・ユナイテッド監督のエディ・ハウと、元ドイツ代表監督のユリアン・ナーゲルスマンは、いずれも就任に前向きだと報じられている。アントニオ・コンテもユナイテッドの監督就任のオファーを受け入れる意向だ。ただ、クラブが次の一手を検討するなか、イタリア人指揮官の優先順位はさらに下がっている。