ジアン・フレミングが土曜日、イプスウィッチ・タウンでの初ゴールを決めた。オランダ人FWは試合終了間際、クリスタル・パレス戦で決勝点を記録し、2-3の勝利に導いた。同時に、AFCボーンマスではユスティン・クライファートもゴールを決めている。

クリスタル・パレス 2-3 イプスウィッチ・タウン

両チームでオランダ人選手が先発した。クリスタル・パレスではクインテン・ティンバー、イプスウィッチではカイェル・スヘルペンがスタメン入り。フレミングはベンチスタートだったが、後半半ばに途中出場した。

アナン・カライリとエメルソンのゴールで、ホームチームが前半30分過ぎに10人になった時点でスコアは1-1だった。アクセル・ディサシが悪質なファウルを犯し、一発退場となった。

その後、リーフ・デイビスが前半終了間際にイプスウィッチを勝ち越しに導いたが、元FCフローニンゲンFWヨルゲン・ストランド・ラーセンが後半に2-2とした。この夏にバーンリーから加入したフレミングが、その後試合終了間際に決勝の2-3を押し込んだ。

AFCボーンマス 2-2 ブレントフォード

ボーンマスはホームで優勢に試合を進めたが、ブレントフォードに大いに苦しめられた。実際、前半終了10分前にケビン・シャーデのゴールでアウェーチームが0-1と先制した。

ただ、その喜びは長くは続かなかった。4分後、クライファートが倒れ込みながら1-1のゴールを決めた。新シーズン初得点となった。

後半立ち上がりの10分間にも2ゴールが生まれた。ボーンマスはマーカス・タバーニア、ブレントフォードは再びシャーデが得点。スコアはそのまま2-2で終わった。