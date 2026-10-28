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バロンドールを受賞したハリー・ケインは、名実ともに世界最高の選手となった。だが、そのトロフィーケースには、さらに権威ある栄誉が加わるかもしれない。イングランド代表のキャプテンは月曜夜、ロンドンで歴史に名を刻んだ。そして英国政府は、このストライカーへのナイト爵位授与を求める声が高まっていることについて見解を示した。

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ケインへのナイト爵位授与を求める声が高まる

バイエルン・ミュンヘンのストライカーはサッカー界最高の個人賞を獲得し、ロンドンで行われた華やかな授賞式でキリアン・エンバペやラミン・ヤマルとの激しい争いを制した。これにより、イングランド人として25年ぶりにバロンドールを受賞。サー・スタンリー・マシューズが第1回の同賞を獲得してからちょうど70年という節目に、快挙を成し遂げた。

この偉業を受け、労働党のロゼーナ・アリン＝カーン議員とクライブ・エフォード議員は、イングランド代表主将が現役を引退した後にナイト爵位を授与されるべきだと公に支持を表明。ケインが間もなく発表される新年の叙勲者名簿に名を連ねる可能性をめぐり、臆測がたちまち広がった。

ナイト爵位授与の臆測に英首相官邸が反応

アンディ・バーナム首相の報道官は記者団に対し、ケインの偉業を称賛する一方、ナイト爵位授与の可能性については明言を避けた。国内サッカー界に対するケインの影響力は、政府首脳も十分に認識していると述べた。

報道官は「はい、首相はハリー・ケインのバロンドール受賞を祝福したいと考えています。イングランド人として25年ぶりの受賞は並外れた偉業です。サー・スタンリー・マシューズが第1回の同賞を受賞してから70年、ここ母国で達成したことも特別です」と語った。

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さらに「素晴らしいシーズンを締めくくる受賞です。ハリーは今も全国の若い選手たちに見事な手本を示し続けています。国民全体が彼を大いに誇りに思うだろうと、首相も分かっています。そして、そう遠くないうちにイングランド代表としてもう一つトロフィーを獲得し、祝えることを願っています」と続けた。

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ナイト爵位授与の可能性について直接問われると、慎重な回答にとどめた。「ナイト爵位についてのご質問ですが、ハリー・ケインがイングランドのサッカーに多大な貢献をしてきたことは、誰もが認めると思います。今回の受賞は、彼にとってこの国での非常に特別な瞬間です。ただ、いつも申し上げている通り、叙勲の手続きを先取りすることはしません」

ケイン、歴史的な個人賞受賞を振り返る

今回の受賞は、バイエルン・ミュンヘンでの圧巻のシーズンに加え、イングランド代表を3位に導くゴールを挙げたワールドカップでの際立った活躍を受けてのものだ。故郷ロンドンのステージに立ったケインは、感極まりながら受賞への深い感謝を口にした。

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ケインは「言葉がほとんど出てきません。ここロンドンにいることで、さらに特別なものになりました。今夜は僕にとって縁起が良かったです。投票してくださった皆さん、ありがとうございます。今年は選ぶのが難しかったと思います。今夜この会場には世界トップクラスの選手たちがいます。今夜の受賞者と候補者の皆さん、おめでとうございます。決意と努力によって実際に何を成し遂げられるかを示す、素晴らしい姿です」と語った。

さらに、過去12カ月にわたるチームの結束に触れ、イングランド代表の仲間たちと喜びを分かち合った。「イングランド代表のチームメイトたちにも、同じことを伝えたいです。僕たちにとって特別な1年でした。完璧な1年ではありませんでしたが、素晴らしい瞬間がたくさんありました。強い絆を築けました」

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クラブと代表でチームとしての栄冠を追う

バイエルン州に戻りクラブでの活動を再開するケインは、主要タイトルを獲得するため、卓越した得点力を維持することに意識を向ける。一方、トーマス・トゥヘル監督の下で臨む代表での戦いも、依然として重要な目標だ。イングランド代表でのトロフィー獲得に全力を注いでいる。

スピーチの最後に、ケインはイングランド代表への揺るぎない思いを強調した。「ワールドカップ中、ホテルで感じた一体感。皆の主将を務め、チームを率いることは光栄です。本当に誇りに思います。この賞は間違いなく僕たち全員のものです。トーマス・トゥヘルとイングランド代表のスタッフの皆さん。そのリーダーシップ、僕たちを導き、高い基準を求める姿勢には、やはり敬意を抱いています」