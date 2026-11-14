サール、ユヴェントスによる買い取りは実現に程遠い。買い取りの条件と代表でのアシスト

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セネガル代表では、ユヴェントス所属のパペ・マタル・サールが19分間プレーした。サールはこれまでユヴェントスで6試合に出場している。現時点では、ユヴェントスによる買い取り義務が発生する条件はまだ満たされていないとみられる。

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ユヴェントスのMFサールは、パトリック・ヴィエラ監督率いる代表チームがスーダンに4-1で勝利した試合に出場した。2027年アフリカ・ネーションズカップ予選の一戦で、出場時間は限られたものの、結果を残した。サールは最後の19分間に出場し、アシストを記録した（86分のエムブープのゴール）。

サールはここまで、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスが戦った15試合のうち、6試合に出場している（15試合の内訳はセリエAが11試合、ヨーロッパリーグが4試合）。仮に今日シーズンが終了した場合、サールとユヴェントスは、同クラブにセネガル人MFの買い取り義務が生じる条件を満たしていない。その条件とは、ユヴェントスのチャンピオンズリーグまたはヨーロッパリーグへの出場権獲得（カンファレンスリーグは対象外）と、今季、ユヴェントスが全大会で戦う試合の50％への出場だ。

2002年生まれのMFをめぐるユヴェントスとトッテナムの合意内容は以下の通りだ。「ユヴェントス・フットボールクラブ株式会社は、パペ・マタル・サール選手のプレーに関する権利を2027年6月30日までの期限付きで取得することで、トッテナム・ホットスパーFCと合意に達したことを発表する。対価は250万ユーロで、これに30万ユーロの付随費用が加わる。また本合意には、ユヴェントスが同選手を完全移籍で獲得する権利と、2026/2027シーズン中に一定の条件が満たされた場合に完全移籍で獲得する義務が定められている。完全移籍が実現する場合の合意額は2750万ユーロで、3会計年度にわたって支払われる」。

今後、サールの出場機会と出場時間が増えるか、そして試合出場率が50％に達するかが注目される。また、ユヴェントスがサールとともにもう一つの条件、すなわち2027-28シーズンのチャンピオンズリーグまたはヨーロッパリーグへの出場権獲得を実現できるかも見ていきたい。