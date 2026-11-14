サール、ユヴェントスによる買い取りはまだ遠い。条件と代表でのアシスト

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セネガル代表では、ユベントス所属のパペ・マタル・サールが19分間プレーした。ユベントスではこれまで6試合に出場している。現時点では、ユベントスに買い取り義務が生じる条件はまだ満たされていないとみられる。

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ユヴェントスのMFサールは、パトリック・ヴィエラ監督率いる代表チームがスーダンに4-1で勝利した試合に出場した。2027年アフリカネイションズカップ予選のこの一戦で、限られた出場時間ながら結果を残している。サールは終盤の19分間に起用され、アシストを記録した（86分のムブプのゴール）。

ここまでサールは、ルチアーノ・スパレッティ監督率いるユヴェントスが戦った15試合のうち、6試合に出場している（セリエAで11試合、ヨーロッパリーグで4試合）。仮に今日シーズンが終了した場合、サールとユヴェントスは、クラブによる同選手の買い取り義務が発生する条件を満たしていない。その条件は、ユヴェントスがチャンピオンズリーグまたはヨーロッパリーグの出場権を獲得すること（カンファレンスリーグは対象外）、そして今季ユヴェントスが全大会で戦う試合の50％にサールが出場することだ。

2002年生まれのMFを巡るユヴェントスとトッテナムの契約内容を振り返ろう。「ユヴェントス・フットボールクラブ株式会社は、パペ・マタル・サール選手のプレーに関する権利を2027年6月30日まで期限付きで取得することで、トッテナム・ホットスパーFCと合意に達したことを発表します。対価は250万ユーロで、これに30万ユーロの付帯費用が加わります。また、この契約には、ユヴェントスが同選手を完全移籍で獲得する権利に加え、2026-27シーズン中に一定の条件が満たされた場合には獲得する義務が定められています。完全移籍での獲得が実現した場合の合意済みの対価は2750万ユーロで、3会計年度にわたって支払われます」。

今後、サールの出場機会とプレー時間が増えるか、出場試合数が50％に達するか、そしてユヴェントスがサールとともにもう一つの条件である2027-28シーズンのチャンピオンズリーグまたはヨーロッパリーグ出場権を獲得できるかが注目される。