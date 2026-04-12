サンライザーズ・ハイデラバード対チェンナイ・スーパーキングスの視聴方法：ライブ配信、テレビチャンネル、開始時間

GOALが、本日行われるサンライザーズ・ハイデラバード対チェンナイ・スーパーキングスの試合を視聴する方法を紹介します。英語のライブ配信はこちら。

試合プレビュー

Getty Images

2026年4月18日、ラジブ・ガンジー国際クリケット・スタジアムでサンライザーズ・ハイデラバード（SRH）対チェンナイ・スーパーキングス（CSK）の「サザン・ダービー」が開催される。 過去には「イエローの軍団」が優位だったが、2026年のSRHはバランスの取れた爆発力のある布陣で、「真珠の街」で高得点が予想されるスリリングな一戦になりそうだ。

SRHは今シーズン、高オクタン値の攻撃的クリケットを標榜。イシャン・キシャン率いる「オレンジ・アーミー」は、トラヴィス・ヘッドとアビシェク・シャルマの強力トップオーダー、ハインリッヒ・クラセンのミドルオーダーが軸。戦略はシンプル。相手より多く得点することだ。 投げる方では、ハルシャル・パテルとエシャン・マリンガの速球が中盤から終盤の打線を封じる。

チェンナイ・スーパー・キングスは、ルータラージ・ガイクワッドの安定したリーダーシップの下、戦術と層の厚い打線に依存する。 MSドーンが終盤を締め、サンジュ・サムソンが上位打線を強化し、追撃力も健在だ。ボウリングはヌール・アフマドとカリール・アフマドの左腕が加わり、変化と回転でインドのピッチに対応する。

サンライザーズ・ハイデラバード vs チェンナイ・スーパー・キングス 試合開始時間

🏟️ 会場： ラジーブ・ガンジー・インターナショナル・スタジアム（ハイデラバード） ⏰ 開始時間： 19:30（IST）

サンライザーズ・ハイデラバード対チェンナイ・スーパーキングスの試合は、2026年4月18日19:30（インド標準時）開始予定です。

🇬🇧 英国でIPL 2026を観る方法

Sky契約者はオンラインや「My Sky」アプリでSky Sportsを追加可能。Sky Stream含むパッケージは月額22ポンドから。Sky Sports+が追加料金なしで視聴でき、さらに多くのライブイベントを楽しめます。Sky Sportsアプリなら外出先でもダウンロード視聴が可能。iPhone、iPad、Android対応。

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🇺🇸 米国・カナダでIPL 2026を観る方法

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