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Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super KingsGetty Images
Watch live on Fubo Watch live on Sky Sports
Renuka Odedra

翻訳者：

サンライザーズ・ハイデラバード対チェンナイ・スーパーキングスの視聴方法：ライブ配信、テレビチャンネル、開始時間

サンライザーズ・ハイデラバード対チェンナイ・スーパーキングスのIPL 2026試合の視聴方法、開始時間、チーム情報。

GOALが、本日行われるサンライザーズ・ハイデラバード対チェンナイ・スーパーキングスの試合を視聴する方法を紹介します。英語のライブ配信はこちら。

アメリカFubo 
イギリス：Sky Sportsスカイスポーツ 
オーストラリアKayo Sports 

試合プレビュー

Sunrisers Hyderabad vs Chennai Super KingsGetty Images

2026年4月18日、ラジブ・ガンジー国際クリケット・スタジアムでサンライザーズ・ハイデラバード（SRH）対チェンナイ・スーパーキングス（CSK）の「サザン・ダービー」が開催される。 過去には「イエローの軍団」が優位だったが、2026年のSRHはバランスの取れた爆発力のある布陣で、「真珠の街」で高得点が予想されるスリリングな一戦になりそうだ。

SRHは今シーズン、高オクタン値の攻撃的クリケットを標榜。イシャン・キシャン率いる「オレンジ・アーミー」は、トラヴィス・ヘッドとアビシェク・シャルマの強力トップオーダー、ハインリッヒ・クラセンのミドルオーダーが軸。戦略はシンプル。相手より多く得点することだ。 投げる方では、ハルシャル・パテルとエシャン・マリンガの速球が中盤から終盤の打線を封じる。

チェンナイ・スーパー・キングスは、ルータラージ・ガイクワッドの安定したリーダーシップの下、戦術と層の厚い打線に依存する。 MSドーンが終盤を締め、サンジュ・サムソンが上位打線を強化し、追撃力も健在だ。ボウリングはヌール・アフマドとカリール・アフマドの左腕が加わり、変化と回転でインドのピッチに対応する。

サンライザーズ・ハイデラバード vs チェンナイ・スーパー・キングス 試合開始時間

🏟️ 会場：ラジーブ・ガンジー・インターナショナル・スタジアム（ハイデラバード）
⏰ 開始時間：19:30（IST） 

サンライザーズ・ハイデラバード対チェンナイ・スーパーキングスの試合は、2026年4月18日19:30（インド標準時）開始予定です。 

🇬🇧 英国でIPL 2026を観る方法

Sky契約者はオンラインや「My Sky」アプリでSky Sportsを追加可能。Sky Stream含むパッケージは月額22ポンドから。Sky Sports+が追加料金なしで視聴でき、さらに多くのライブイベントを楽しめます。Sky Sportsアプリなら外出先でもダウンロード視聴が可能。iPhone、iPad、Android対応。

Sky契約者でない場合は、NOW TVでストリーミング視聴が可能です。スポーツ・デイ・メンバーシップは14.99ポンドで24時間全12チャンネルにアクセスできます「フルフレキシブル」プランは30日間無制限で視聴でき、月額£34.99、自動更新です。

さらに「12ヶ月セーバー」プラン20％オフ月額27.99ポンドですが、12ヶ月の契約が条件です。期間後は自動で月額34.99ポンドに更新されます。

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🇺🇸 米国・カナダでIPL 2026を観る方法

Willow TVは米国でIPLを独占配信するクリケット専門チャンネルです。ライブ配信や見逃し配信、詳細な分析やハイライトを提供し、視聴体験を豊かにします。

FuboTVはWillow TVを含む高品質なストリーミングサービスで、IPLをはじめとする幅広いスポーツコンテンツを配信しています。プランは複数あり、新しい「Fubo Sports」プランは初月45.99ドル、以降55.99ドル/月です。 ESPN Unlimited、ESPN2、ESPNews、ESPNU、NFL Network、Tennis Channelに加え、ABC、CBS、Foxなどのローカルネットワークを含む28以上のチャンネルを網羅し、シンプルでスポーツに特化した構成となっています。その他のFuboプランは月額84.99ドルからで、すべてのプランにおいて新規加入者向けに7日間の無料トライアル利用可能です。プロレスファンやスポーツファン全般にとって、迷うことなく選べる選択肢です。

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🇦🇺 オーストラリアでIPL 2026を観る方法 

全試合はテレビのFox Cricketチャンネルで視聴できます。Foxを契約していない場合は、スポーツストリーミングサービスKayo Sportsでも視聴可能です。Kayoには2つのプランがあります。 

Kayo Standard

個人視聴向けエントリープラン。

  • 料金：月額29.99ドル
  • 同時視聴：1画面
  • 画質：ハイビジョン（最大1080p）
  • 主な機能：50種目以上のスポーツにフルアクセス、SplitView（1画面で複数試合を視聴）、契約期間の縛りなし。

 Kayo Premium

家庭向け最高プラン。

  • 価格：月額45.99ドル
  • 同時視聴：2画面
  • 画質：4K Ultra HD（対象コンテンツ・デバイス限定）
  • 主な特長：スタンダードプランの全機能に加え、4Kストリーミングと同時再生枠が1つ増えます。

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🌏 IPL 2026を世界中に生中継

放送局／配信サービス
🇿🇦 南アフリカSuperSport
🇦🇺 オーストラリアFoxtel、Kayo Sports、YuppTV
🇨🇦 カナダWillow TV、YuppTV、SlingTV
🌎 カリブ海・ラテンアメリカフロー・スポーツ、YuppTV
🇫🇷 フランスYuppTV
🇮🇳 インドJioCinema、Disney Plus Hotstar
🌍 中東noon

🛜 VPNを使えば、どこからでもIPL 2026を観戦できます。

お住まいの地域でIPLの試合が見られない、または旅行中でも、VPNを使えばどこからでも視聴できます。VPNは通信を暗号化し、地理的制限を回避して、お気に入りの配信サービスにアクセスできるようにします。

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