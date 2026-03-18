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Austria v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

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サンプドリア、恒例の負傷者続出：ハジカドゥニッチは回復せず、アヴェッリーノ戦も欠場となるが、代表に招集された。アビルドガードは本日、追加の検査を受ける

サンプドリアにとって、またしても怪我に悩まされるシーズンとなった。中断期間までに、サンプドリアがディフェンダーを戦列に戻すことは難しいだろう

サンプドリアの負傷者状況は、引き続き監督陣にとって少なからぬ頭痛の種となっている。 ブルチェルキアータ（サンプドリア）にとって特に厳しい今シーズンにおいて、この点は強調に値するなぜなら、チームの戦績や直面している困難に確実に影響を与えているからだ実際、今シーズンもまた、筋肉系の負傷、再発、再発による離脱の割合が極めて高かった。サンプドリアにとって、これは勝ち点面でも経済面でも大きな損失であり、サンプドリアのファンも疑問を抱いている点である。


この状況の最新の犠牲者となったのはデニス・ハジカドゥニッチだ。このセンターバックは、バーリ戦後にふくらはぎの故障を抱えており、ユヴェントス・スタビア戦とフロジノーネ戦を欠場していた。 ヴェネツィア戦に向けた週、このボスニア人選手はチーム練習にわずか2回しか参加していなかった。しかし、アビルドガードもふくらはぎの故障で欠場し、アレックス・フェラーリも発熱していたという緊急事態を受け、アッティリオ・ロンバルド監督は彼を起用せざるを得なかった。とはいえ、ハーフタイムにはフェラーリを投入して彼を交代させた。

ハジカドゥニッチは再びふくらはぎに違和感を感じ、今夜の試合と次節のアヴェリーノ戦を欠場することになった。状況をさらに複雑にしているのが、ボスニア代表への招集だ。これにより、中断期間を回復に充てることは十分にできない。同DFは招集に応じる見込みだが、出場時間が制限されることを期待している。すでに複雑な状況管理に、さらなる要素が加わることとなった。


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オリバー・アビルガードについても経過観察が必要で、さらなる検査を受ける予定だ。アヴェッリーノ戦への出場を目指しているが、状態は日々見極められることになり、出場できない可能性も排除できない。一方、リアム・ヘンダーソンは引き続き欠場となり、復帰は代表戦の中断期間明け以降となる見込みだ。

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