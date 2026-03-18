サンプドリア、恒例の負傷者続出：ハジカドゥニッチは回復せず、アヴェッリーノ戦も欠場となるが、代表に招集された。アビルドガードは本日、追加の検査を受ける

サンプドリアの負傷者状況は、引き続き監督陣にとって少なからぬ頭痛の種となっている。 ブルチェルキアータ（サンプドリア）にとって特に厳しい今シーズンにおいて、この点は強調に値する。なぜなら、チームの戦績や直面している困難に確実に影響を与えているからだ。実際、今シーズンもまた、筋肉系の負傷、再発、再発による離脱の割合が極めて高かった。サンプドリアにとって、これは勝ち点面でも経済面でも大きな損失であり、サンプドリアのファンも疑問を抱いている点である。





この状況の最新の犠牲者となったのはデニス・ハジカドゥニッチだ。このセンターバックは、バーリ戦後にふくらはぎの故障を抱えており、ユヴェントス・スタビア戦とフロジノーネ戦を欠場していた。 ヴェネツィア戦に向けた週、このボスニア人選手はチーム練習にわずか2回しか参加していなかった。しかし、アビルドガードもふくらはぎの故障で欠場し、アレックス・フェラーリも発熱していたという緊急事態を受け、アッティリオ・ロンバルド監督は彼を起用せざるを得なかった。とはいえ、ハーフタイムにはフェラーリを投入して彼を交代させた。

ハジカドゥニッチは再びふくらはぎに違和感を感じ、今夜の試合と次節のアヴェリーノ戦を欠場することになった。状況をさらに複雑にしているのが、ボスニア代表への招集だ。これにより、中断期間を回復に充てることは十分にできない。同DFは招集に応じる見込みだが、出場時間が制限されることを期待している。すでに複雑な状況管理に、さらなる要素が加わることとなった。





オリバー・アビルガードについても経過観察が必要で、さらなる検査を受ける予定だ。アヴェッリーノ戦への出場を目指しているが、状態は日々見極められることになり、出場できない可能性も排除できない。一方、リアム・ヘンダーソンは引き続き欠場となり、復帰は代表戦の中断期間明け以降となる見込みだ。