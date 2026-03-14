サンプドリア、守備陣にまたもや問題。アビルドガードが体調不良、フェラーリは発熱：ロンバルド監督の選択肢は

アッティリオ・ロンバルドがサンプドリアの監督として初指揮を執るにあたり、多くの障害と布陣に関する疑問が立ちはだかる。 恒例の怪我の問題がブルチェルキアータ（サンプドリア）を苦しめており、チームは終わりの見えない、むしろ日ごとに悪化する緊急事態に対処せざるを得ない状況だ。すでに知られているピエリニ、ヘンダーソン、コダ、ギドッティの欠場に加え、アビルドガードも離脱した。彼は火曜日にふくらはぎに違和感を感じたため、招集されなかった。 記者会見でロンバルド監督自身も状況を説明した。「ふくらはぎに張りを感じたそうだ」。クラブ側ではここ数日、単なる「管理」という言葉が使われていたが、これは定期的に発生し続ける身体的な問題を軽視しようとする試みだった。





アビルドガードの離脱は、ここ数週間チームを襲っている一連の筋肉系の問題の、最新の事例に過ぎない。しかも、すべて同じ部位での故障だ。コダは2月24日に、ヘンダーソンはバーリ戦で、ハジカドゥニックはユヴェ・スタビア戦の数日前に離脱していた。そして今回、ディフェンスに転向したデンマーク人MFが離脱することになった。 このため、ロンバルド監督はアヴェッリーノ戦以来出場していなかったディフェンダー、フェラーリを先発起用した。同選手は微熱があったものの招集された。選択肢としては、ふくらはぎの故障により2試合連続でベンチ外となっていたハジカドゥニッチが復帰可能となっている。このボスニア人選手は、ディフェンスラインのあらゆるポジション、さらにはセンターバックとしても起用できる。





このポジションを補完するのは、2006年生まれの18歳パルマと、センターバックのもう一つの選択肢となるヴィティだ。 その他、ロンバルド監督は主に3-4-2-1の布陣を練った。攻撃の練習では、チェルービニがパフンディより前線に配置され、中盤ではエスポジトとディ・パルドがより継続的に起用された一方、リッチとデパオリはローテーションの中でより後ろの位置に留まった。 練習の一部では、4-4-2のフォーメーションでの動きも試された。招集メンバーにはラヴァリアとフェリも名を連ねており、フェリは4ヶ月ぶりに戦列に復帰した。





サンプドリアの予想スタメン（3-4-2-1）：マルティネッリ；パルマ、ハジカドゥニッチ、ヴィティ；ディ・パルド、エスポジト、コンティ、チッコニ；ベギッチ、チェルービニ、ブルノーリ。監督：ロンバルド。