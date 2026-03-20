サンプドリア、大混乱：ロンバルドの出場が危ぶまれる、アヴェッリーノが鍵を握る。ダイアナのアシスタントコーチ就任も早々に白紙に戻る可能性：現状

サンプドリアの内部事情は、日ごとにますます混迷を深めている。クラブのトップ陣に関しては、ここ数年すでに明らかだった不透明さが、カララ戦後の混乱した数時間で再び頂点に達した。 フォティ監督の解任後、周知の通り、サンプドリアの理事会は内部からの起用を選択し、ロンバルドに指揮を委ねた。その際、プレスリリースでは、監督職は「恒久的な解決策が定まるまでの間」務めるものと明記されていた。





それ以降、新たな情報は一切発表されていない。「ポパイ」ことロンバルドはヴェネツィア戦を指揮し、カッラーラでの惨敗も指揮した。この試合は選手たちに精神的な後遺症を残し、クラブ内ではお決まりの駆け引きの火蓋を切った。 実際、ここ数時間の間にクラブ内の各派閥（テイ氏とその代理人、マンフレディ氏、フレッドバーグ氏、ウォーカー氏）の間で接触や検討が行われたとされており、セリエBの最下位に沈むチーム内部で繰り広げられる、またしても繰り返される権力闘争の勝者次第で、今後の方向性が決まることになるだろう。





ロンバルド監督の去就が危ぶまれる - ロンバルド監督の立場もすでに危うくなっているようだ。アヴェッリーノ戦が正念場となるが、念のため付け加えておくと、ロンバルドは「暫定」として選出されたものであり、他の役職での3年契約によって依然としてクラブと結びついている。 しかし、この不条理な状況は、もう一人の元サッスオーロ所属選手、アイモ・ディアナにも及んでいる。元ユニオン・ブレシア監督の彼は、水曜日からすでにジェノヴァに滞在しており、フォティ監督の解任後に空席となり、一時的にポッツィが務めていたポストを埋めるため、ロンバルドの副監督として彼を補佐させるという構想だった。 なお、ディアナはユニオン・ブレシアとの契約を解消したばかりで、本来なら今日にもボリアスコに到着する予定だった。しかし、ロンバルドに対する評価を考慮すると、彼が正式にクラブに加わる前から、その立場はすでに危ういものとなっている。このため、サンプドリアは当面、この人事を保留にしたようだ。





本日の取締役会 - 本日、当然ながらオンライン形式で取締役会が開催され、サンプドリア内部の様々な派閥の合意形成が図られる予定だ。周知の通り、これまでサンプドリアの首脳陣の間で意見が交錯し、貴重な時間が浪費されてきたためである。 アヴェリーノ戦で惨敗した場合、今シーズンまたしても監督交代を余儀なくされることになるが、その時点で解決策を用意せずに再び先延ばしにするわけにはいかないだろう。とはいえ、それはもはやサンプドリアの常套手段となっているようだが。浮上している名前は、フォティ監督解任後に挙がったものと同じで、不朽のヤキーニ、ディ・アンジェロ（ただしスペツィアとの契約が1年残っている）、元エンポリのパグリウカといった面々だ。 ただし、パヴァンとガスタルデッロの動向にも注目が必要だ。両名はアシスタント監督候補として浮上していたが、とりわけガスタルデッロは、ロンバルドの交代が決まった場合、再び有力な候補となる可能性がある。『セコロ・ディエチノヴェンティ』紙は、ドナティ解任後にすでに名前が挙がっていたデンマーク人のラース・フリーズの名前も挙げているが、不安定な順位とあらゆるレベルでの混乱を考慮すれば、サポーターの願いは、こうした「実験」がもう終わることにある。